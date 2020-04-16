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Бизнес попросил Мишустина разрешить работу магазинов электроники

И сервисов по ее ремонту
Ангелина Кречетова Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей попросили премьер-министра Михаила Мишустина работу сервисов по ремонту бытовой техники, а также магазинов, в которых оказывают такую услугу. Это следует из их совместного письма председателю правительства, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердили представители обеих общественных организаций. 

Обычно россияне идут за услугами по ремонту техники в те магазины, в которых ее покупали, утверждают авторы письма. Но сейчас эти магазины не работают. По распоряжениям региональных властей закрыты также сетевые, несетевые и официальные сервисные центры партнеров производителей электроники и бытовой техники, говорит представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ считает, что действующие запреты избыточны и лишают потребителей права на гарантийный ремонт. По его мнению, ремонтные организации могли бы соблюдать определенные стандарты и санитарные требования, и при этом выполнять срочные заказы. 

При этом офлайн-магазины электроники должны не только чинить, но и продавать ее, считает Гуськов: не вся техника подлежит ремонту или же ее ремонт стоит дороже, чем новые устройства. Онлайн-магазины покрыть эту потребность в полной мере не могут — даже при обычных обстоятельствах на них приходится лишь 20% электронной розницы, объясняет он. Кроме того, в некоторых регионах власти ограничили работу и онлайн-магазинов, пунктов выдачи заказов и передвижение курьеров, знает Гуськов.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства. 

В конце марта президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с распространением коронавирусной инфекции, а затем продлил эту меру до 30 апреля. В эти дни ограничена деятельность розничных магазинов — за исключением продуктовых магазинов и торговых точек, в которых продаются жизненно необходимые товары (в частности, аптеки и АЗС). И 27 марта правительство внесло в список жизненно необходимых товаров электронику и бытовую технику, однако через день скорректировало список, исключив ее оттуда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных