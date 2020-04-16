Бизнес попросил Мишустина разрешить работу магазинов электроники

При этом офлайн-магазины электроники должны не только чинить, но и продавать ее, считает Гуськов: не вся техника подлежит ремонту или же ее ремонт стоит дороже, чем новые устройства. Онлайн-магазины покрыть эту потребность в полной мере не могут — даже при обычных обстоятельствах на них приходится лишь 20% электронной розницы, объясняет он. Кроме того, в некоторых регионах власти ограничили работу и онлайн-магазинов, пунктов выдачи заказов и передвижение курьеров, знает Гуськов.