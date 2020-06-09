МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Алексей Меркутов, уточнив, что речь идет об абонентах – физических лицах. Смартфоны и планшеты, поддерживающие виртуальные sim-карты (eSIM), для этого не нужны: подписчики МТС смогут подключать дополнительные номера в приложении «МТС коннект», объясняет он. Работает такой виртуальный номер только при подключении к мобильному интернету или WiFi, его обслуживание стоит 49 руб. в месяц. Пока подключать такие номера можно в Москве и Подмосковье по повременному тарифу, но тут же после активации можно перейти на пакетный, уточняет Меркутов. По его словам, впоследствии виртуальный номер можно прикрепить к реальной sim-карте – уже в салоне оператора. Виртуальный номер может пригодиться во множестве ситуаций: при регистрации на сайте знакомств, в мессенджерах, на сервисах объявлений, перечисляет он.