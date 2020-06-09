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МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера

Они нужны пользователям сайтов знакомств, клиентам Avito и других торговых площадок
Ангелина Кречетова
Максим Столов и Евгений Разумный / Ведомости

Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании Алексей Меркутов, уточнив, что речь идет об абонентах – физических лицах. Смартфоны и планшеты, поддерживающие виртуальные sim-карты (eSIM), для этого не нужны: подписчики МТС смогут подключать дополнительные номера в приложении «МТС коннект», объясняет он. Работает такой виртуальный номер только при подключении к мобильному интернету или WiFi, его обслуживание стоит 49 руб. в месяц. Пока подключать такие номера можно в Москве и Подмосковье по повременному тарифу, но тут же после активации можно перейти на пакетный, уточняет Меркутов. По его словам, впоследствии виртуальный номер можно прикрепить к реальной sim-карте – уже в салоне оператора. Виртуальный номер может пригодиться во множестве ситуаций: при регистрации на сайте знакомств, в мессенджерах, на сервисах объявлений, перечисляет он. 

МТС не единственный оператор, предоставляющий частным пользователям виртуальные номера. «Мегафон» и Tele2 запустили этот сервис еще осенью прошлого года, утверждают их представители. Услуга «Дополнительный номер» позволяет абоненту подключить на действующую sim-карту до трех дополнительных номеров, включая городские, пояснили в пресс-службе «Мегафона». С их помощью можно совершать и принимать голосовые звонки, обмениваться sms, говорит представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных