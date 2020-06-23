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«Ростелеком» предложит геймерам искусственный интеллект

Вместе с Huawei он планирует выпускать умные игровые роутеры
Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Интернет-роутеры для геймеров, используя алгоритмы искусственного интеллекта, будут распознавать трафик пользователей и автоматически устанавливать оптимальный режим доступа (высокую скорость, минимальные задержки передачи данных) для участников онлайн-игр. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с планами компании. По их словам, партнером оператора по проекту может стать Huawei. Представители китайского производителя и «Ростелекома» подтвердили это, отказавшись комментировать детали проекта.

Сроки выпуска умного роутера на рынок собеседники «Ведомостей» не назвали. По словам одного из них, благодаря использованию технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) роутеры будут поддерживать очень высокую скорость передачи данных – до 2 Гбит/с. Новый роутер «Ростелекома» будет натренирован на игровой трафик с помощью машинного обучения и сможет распознавать трафик десятков онлайн-игр, в которых скорость передачи данных и ping (время ответа сервера) имеют критическое значение, объясняет собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных