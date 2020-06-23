«Ростелеком» предложит геймерам искусственный интеллект

«Ростелеком» предложит геймерам искусственный интеллектВместе с Huawei он планирует выпускать умные игровые роутеры
Интернет-роутеры для геймеров, используя алгоритмы искусственного интеллекта, будут распознавать трафик пользователей и автоматически устанавливать оптимальный режим доступа (высокую скорость, минимальные задержки передачи данных) для участников онлайн-игр. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с планами компании. По их словам, партнером оператора по проекту может стать Huawei. Представители китайского производителя и «Ростелекома» подтвердили это, отказавшись комментировать детали проекта.
Сроки выпуска умного роутера на рынок собеседники «Ведомостей» не назвали. По словам одного из них, благодаря использованию технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) роутеры будут поддерживать очень высокую скорость передачи данных – до 2 Гбит/с. Новый роутер «Ростелекома» будет натренирован на игровой трафик с помощью машинного обучения и сможет распознавать трафик десятков онлайн-игр, в которых скорость передачи данных и ping (время ответа сервера) имеют критическое значение, объясняет собеседник «Ведомостей».