«Ростелеком» предложит геймерам искусственный интеллект

Сроки выпуска умного роутера на рынок собеседники «Ведомостей» не назвали. По словам одного из них, благодаря использованию технологии MIMO (Multiple Input Multiple Output) роутеры будут поддерживать очень высокую скорость передачи данных – до 2 Гбит/с. Новый роутер «Ростелекома» будет натренирован на игровой трафик с помощью машинного обучения и сможет распознавать трафик десятков онлайн-игр, в которых скорость передачи данных и ping (время ответа сервера) имеют критическое значение, объясняет собеседник «Ведомостей».