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МТС раздаст ума по рублю

Компания представила голосового помощника по имени «Марвин»
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

Оператор МТС представил умного помощника. Его зовут «Марвин». Абоненты МТС смогут общаться с ним через приложение «МТС Марвин» (доступно для операционных систем iOS и Android). «Марвин» будет встроен и в портативные умные колонки МТС, которые оператор планирует раздать нескольким тысячам своих абонентов за символическую плату в 1 руб., рассказал представить МТС Алексей Меркутов.

Тестовая раздача «Марвинов» позволит в дальнейшем научить умного помощника дополнительным навыкам и расширит функционал умной колонки с учетом запросов клиентов, продолжает Меркутов. Принять участие в обучении «Марвина» смогут абоненты МТС в Москве, отобранные случайным образом из числа тех, кто пользуется несколькими сервисами МТС несколько лет – им поступит специальное приглашение, обещает он. МТС планировал начать продажи устройства со встроенным голосовым помощником в первом полугодии 2020 г., сообщали «Ведомости».

Сейчас навыки «Марвина» позволяют планировать день, устанавливая напоминания и будильники, искать нужную информацию в интернете, узнавать о погоде, новостях и курсе валют, управлять системой умного дома и использовать еще несколько десятков полезных функций, говорит директор Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер. Но «Марвин» становится «умнее» с каждым диалогом, потому что это самообучаемая система, говорит Алексей Меркутов : обучение происходит на больших массивах обезличенной информации в надежно защищенном контуре компании. В процессе обучения «Марвина» специалисты МТС будут анализировать длительность диалогов по количеству реплик, вовлеченные в диалоги навыки, повторяемость запросов, вызывающие затруднения темы, реакции «Марвина» на определенные типы голосов и т. д., объяснил Меркутов.

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Конкуренцию умной колонке от МТС и «Марвину» на российском рынке составляют «Алиса» с «Яндекс. Станцией», «Капсула» с «Марусей» от Mail.ru Group, а также умные колонки Apple, Xiaomi, Google и Amazon.

«Яндекс» сообщал, что заработал в 2019 г. 1,5 млрд руб. на продаже устройств с голосовым помощником «Алиса»: это как непосредственные доходы «Яндекса» от продаж гаджетов, так и отчисления партнеров, которые встраивают «Алису» в свои устройства (среди них LG, Irbis, Elari, Dexp, Prestigio). Продажи «Станций» «Яндекс» не раскрывает. За прошлый год они многократно выросли, утверждает его представитель Матвей Киреев.

По подсчетам компании Just Al, в 2019 г. на российском рынке было продано 320 000 умных колонок, а в 2020 г. может быть продано уже 1,15 млн устройств. Голосовыми помощниками в России ежемесячно пользуется 50 млн человек.

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На умные колонки приходится 40% продаж в категории портативных колонок и лидирует в ней «Яндекс» с долей 93,5%, отмечает гендиректор «Мегафон ритейла» Андрей Левыкин. По оценке группы «М. Видео – Эльдорадо», в 2019 г. спрос на компактные колонки увеличился на 19% в штучном выражении и 20% – в денежном: до 1,9 млн устройств и 8,9 млрд руб., сообщила представитель ритейлера Валерия Андреева.

Российский рынок умных колонок и голосовых ассистентов еще очень далек от насыщения, говорит управляющий директор и сооснователь Just AI Кирилл Петров. В США рынок сложился гораздо раньше: в январе 2020 г. аналитики подсчитали, что база пользователей смарт-спикеров – это около 30% взрослого населения (примерно 87 млн человек), а в России – при населении страны в 144 млн человек – умных колонок пока продано менее одного миллиона, продолжает он. Так что даже несмотря на высокие темпы роста российского рынка его емкость огромна – вся основная борьба за пользователей еще впереди, и именно конкуренция платформ (колонок и иных девайсов) и брендов ведет к росту узнаваемости ассистентов и к росту рынка в целом, заключает Кирилл Петров. Долгое время «Алиса» и колонки, в которых она обитает, ни с кем толком не конкурировали, аудитория «Алисы» во многом росла органически – она стала лидером среди ассистентов по спонтанному знанию бренда, говорит Петров. МТС – крупнейший оператор связи с опытом разработки контента и собственным Центром искусственного интеллекта, который обладает одной из самых больших сетей ритейла (чего нет ни у Mail.ru, ни у Яндекса), и он может стать очень сильным игроком, заключает Петров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных