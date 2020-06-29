МТС раздаст ума по рублю

Российский рынок умных колонок и голосовых ассистентов еще очень далек от насыщения, говорит управляющий директор и сооснователь Just AI Кирилл Петров. В США рынок сложился гораздо раньше: в январе 2020 г. аналитики подсчитали, что база пользователей смарт-спикеров – это около 30% взрослого населения (примерно 87 млн человек), а в России – при населении страны в 144 млн человек – умных колонок пока продано менее одного миллиона, продолжает он. Так что даже несмотря на высокие темпы роста российского рынка его емкость огромна – вся основная борьба за пользователей еще впереди, и именно конкуренция платформ (колонок и иных девайсов) и брендов ведет к росту узнаваемости ассистентов и к росту рынка в целом, заключает Кирилл Петров. Долгое время «Алиса» и колонки, в которых она обитает, ни с кем толком не конкурировали, аудитория «Алисы» во многом росла органически – она стала лидером среди ассистентов по спонтанному знанию бренда, говорит Петров. МТС – крупнейший оператор связи с опытом разработки контента и собственным Центром искусственного интеллекта, который обладает одной из самых больших сетей ритейла (чего нет ни у Mail.ru, ни у Яндекса), и он может стать очень сильным игроком, заключает Петров.