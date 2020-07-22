Россияне распробовали беспроводные наушники

Продажи беспроводных наушников в России за первые шесть месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в деньгах и штуках на 52%, следует из материалов «Связного». Имеются в виду гаджеты, поддерживающие Bluetooth, уточняется в них. Всего в России в январе – июне было продано 3,7 млн беспроводных наушников на сумму 15,5 млрд руб. По словам представителя «Связного», в общих продажах таких аксессуаров они заняли 35% в натуральном выражении (в деньгах – 73%).