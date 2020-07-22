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Россияне распробовали беспроводные наушники

На них приходится треть продаж таких аксессуаров
Татьяна Исакова
Для потребителей важны функциональность и дизайн устройств /Евгений Разумный / Ведомости

Продажи беспроводных наушников в России за первые шесть месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в деньгах и штуках на 52%, следует из материалов «Связного». Имеются в виду гаджеты, поддерживающие Bluetooth, уточняется в них. Всего в России в январе – июне было продано 3,7 млн беспроводных наушников на сумму 15,5 млрд руб. По словам представителя «Связного», в общих продажах таких аксессуаров они заняли 35% в натуральном выражении (в деньгах – 73%).

Весь российский рынок наушников в первом полугодии вырос на 2% в штуках и 30% в деньгах – до 10 млн единиц и 21,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных