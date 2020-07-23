Как сотовые операторы зарабатывают на данных об абонентах

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных, рассказала «Ведомостям» представитель компании Анна Айбашева. Воспользоваться маркетинговым инструментом «Анализ аудитории» могут все желающие, в том числе абоненты других операторов связи, добавила она. По ее словам, этот инструмент позволит компаниям-заказчикам понять, что из себя представляют их клиенты: познакомиться с их предпочтениями, уровнем и образом жизни. Для этого нужно пройти авторизацию в личном кабинете на сайте «Билайна» и загрузить в специальную форму все телефонные номера клиентов бизнеса заказчика (не менее 300 номеров абонентов «Вымпелкома», при этом алгоритм отфильтрует абонентов других операторов самостоятельно), рассказала Айбашева. После этого алгоритм, пользуясь информацией, которую о своих абонентах аккумулирует «Вымпелком», распределит и охарактеризует клиентуру заказчика по 16 параметрам – пол, возраст, уровень дохода, интересы и др. – по тому, какими сервисами и приложениями в интернете пользовались те или иные абоненты, добавила она. Аналитика по базовым 16 параметрам будет для компаний бесплатной, однако в будущем «Вымпелком» планирует расширить категории для аналитики. Расширенная версия «Анализа аудитории» для бизнеса появится уже до конца года и будет платной. Все эти данные обезличены, поэтому при их обработке противоречий с положениями закона «О персональных данных» не возникает, уточнила Айбашева.