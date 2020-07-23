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Как сотовые операторы зарабатывают на данных об абонентах

Новый сервис «Вымпелкома» позволит компаниям узнать возраст, доходы, интересы клиентов и многое другое
Екатерина Кинякина
Новый сервис «Вымпелкома» позволит компаниям узнать возраст, доходы, интересы клиентов и многое другое  /Сергей Портер / Ведомости

«Билайн бизнес» (структурное подразделение «Вымпелкома») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики больших данных, рассказала «Ведомостям» представитель компании Анна Айбашева. Воспользоваться маркетинговым инструментом «Анализ аудитории» могут все желающие, в том числе абоненты других операторов связи, добавила она. По ее словам, этот инструмент позволит компаниям-заказчикам понять, что из себя представляют их клиенты: познакомиться с их предпочтениями, уровнем и образом жизни. Для этого нужно пройти авторизацию в личном кабинете на сайте «Билайна» и загрузить в специальную форму все телефонные номера клиентов бизнеса заказчика (не менее 300 номеров абонентов «Вымпелкома», при этом алгоритм отфильтрует абонентов других операторов самостоятельно), рассказала Айбашева. После этого алгоритм, пользуясь информацией, которую о своих абонентах аккумулирует «Вымпелком», распределит и охарактеризует клиентуру заказчика по 16 параметрам – пол, возраст, уровень дохода, интересы и др. – по тому, какими сервисами и приложениями в интернете пользовались те или иные абоненты, добавила она. Аналитика по базовым 16 параметрам будет для компаний бесплатной, однако в будущем «Вымпелком» планирует расширить категории для аналитики. Расширенная версия «Анализа аудитории» для бизнеса появится уже до конца года и будет платной. Все эти данные обезличены, поэтому при их обработке противоречий с положениями закона «О персональных данных» не возникает, уточнила Айбашева.

Такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных, так как телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя. Соответствующее заключение в отношении использования больших данных Роскомнадзор сделал в марте 2020 г. Проблемой, сдерживающей развитие технологий больших данных, является отсутствие контролируемой регуляторной среды для экспериментов, говорит президент Ассоциации больших данных (АБД) Анна Серебряникова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных