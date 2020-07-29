«Билайн» и «Мегафон» начинают предлагать виртуальные sim-карты

«Билайн» и «Мегафон» начинают предлагать виртуальные sim-картыВ перспективе подключаться к ним можно будет без явки в офис продаж
Как следует из сообщения «Билайна», услуга действует в пилотном режиме в Москве и Петербурге. Обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании, а в будущем eSIM можно оформить дистанционно через приложение «Мой «Билайн». В салонах связи для подключения будет достаточно просканировать камерой смартфона или планшета специальный QR-код. В будущем регистрировать eSIM можно будет и на сайте «Госуслуг», обещает «Вымпелком».
«Мегафон» начал сбор заявок на подключение eSIM во флагманском магазине оператора в Москве, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Подключение в салонах крупнейших регионов по всей стране начнется уже с ближайшего понедельника. Чтобы стать участником пилотного проекта, абоненту необходимо будет обратиться в один из офисов продаж», ‒ отметил он.
C конца 2018 г. технология работает в США и странах Европы. Ее поддерживают ряд современных устройств: в частности, флагманcкие iPhone 2018 и 2019 гг., умные часы Samsung и Apple, планшеты iPad и др.
Оператор Tele2 первым в России начал подключать eSIM в тестовом режиме пользователям iPhone в прошлом году, в начале этого года виртуальные sim-карты компании начали активировать в re:Store, а в июле этого года – в «Связном». C марта 2020 г. eSIM предлагает абонентам виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», работающий на сети Tele2.
МТС тестирует и использует eSIM-технологии в проектах интернета вещей, сообщил представитель компании Алексей Меркутов.
«Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск eSIM для всех желающих, без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований технология может стать массовой и востребованной. МТС планирует такой запуск в ближайшее время», ‒ обещает он.
eSIM может сильно изменить рынок, рассказывал ранее «Ведомостям» партнер Deloitte Антон Шульга. Во-первых, станут ненужными дилеры, торгующие контрактами операторов. Во-вторых, eSim может дать импульс развитию виртуальных операторов, так как абоненты, по сути, будут выбирать между мобильными приложениями. Также виртуальным оператором может стать производитель аппарата с eSim или поставщик операционной системы, отметил Шульга.
Внедрение технологии eSim может облегчить смену оператора для абонентов, а также усилить позиции отдельных производителей смартфонов, у которых такие решения есть, полагает гендиректор агентства «ТМТ-консалтинг» Константин Анкилов. Впрочем, на данный момент решение выглядит половинчатым, потому что для подключения eSim абоненту все равно придется лично посетить офис оператора, отмечает он.
eSIM – удобный сервис для тех, кто не желает ходить за sim-картой в офис оператора, особенно в непростых эпидемических условиях, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. Технология дает операторам тактические преимущества, но не стратегические – к глобальному переподключению абонентов появление этой опции вряд ли приведет, сказал Кравченко.