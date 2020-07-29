«Билайн» и «Мегафон» начинают предлагать виртуальные sim-карты

Как следует из сообщения «Билайна», услуга действует в пилотном режиме в Москве и Петербурге. Обладатели iPhone последних моделей и других поддерживающих технологию устройств смогут получить номер и тариф «Билайна» в офисах компании, а в будущем eSIM можно оформить дистанционно через приложение «Мой «Билайн». В салонах связи для подключения будет достаточно просканировать камерой смартфона или планшета специальный QR-код. В будущем регистрировать eSIM можно будет и на сайте «Госуслуг», обещает «Вымпелком».