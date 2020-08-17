Tele2 запустила 5G в роуминге

Для подключения к сети 5G в Швейцарии абоненту не нужно будет менять sim-карту, как и подключать дополнительные настройки: если смартфон поддерживает сеть пятого поколения, то она подключится автоматически при выходе в роуминг. Никакой специальной системы оплаты для подключения к новой сети в роуминге нет: оператор берет плату за объем трафика, а не за скорость интернета, объяснил представитель Tele2. Сейчас Tele2 ведет переговоры о таком сотрудничестве еще с пятью странами, добавил представитель оператора.