В Россию начали проникать смартфоны с поддержкой 5G

Устройства с 5G массово продаются в России с февраля. К июню на рынке было доступно уже 20 моделей таких смартфонов. По данным МТС, самыми популярными моделями смартфонов с 5G стали Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro. Самая доступная модель – Honor 30S (стоит в среднем 27 990 руб.), самая дорогая – Huawei Mate XS за 199 990 руб. Средняя стоимость устройства с поддержкой 5G в июне составила 56 000 руб., следует из данных сотового оператора.