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В Россию начали проникать смартфоны с поддержкой 5G

Хотя услуги пятого поколения пока недоступны массовому пользователю
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Развитие 5G в России сдерживает отсутствие необходимых частот /Евгений Разумный / Ведомости

В июне 2020 г. в России было продано более 20 000 смартфонов с поддержкой 5G на сумму 1,2 млрд руб., подсчитали аналитики розничной сети МТС. В общих продажах смартфонов такие устройства заняли 3% рынка в денежном выражении и около 1% – в натуральном, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.

Устройства с 5G массово продаются в России с февраля. К июню на рынке было доступно уже 20 моделей таких смартфонов. По данным МТС, самыми популярными моделями смартфонов с 5G стали Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro. Самая доступная модель – Honor 30S (стоит в среднем 27 990 руб.), самая дорогая – Huawei Mate XS за 199 990 руб. Средняя стоимость устройства с поддержкой 5G в июне составила 56 000 руб., следует из данных сотового оператора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных