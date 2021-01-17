Все видеокарты пошли на майнинг

Повышенный интерес к компьютерным комплектующим, в том числе к видеокартам, наблюдается с октября-ноября 2020 г., говорит руководитель направления «Компьютерная техника» российского AliExpress Максим Сапунов: «В IV квартале продажи видеокарт на «AliExpress Россия» выросли в 4,5 раза по сравнению с III кварталом». В результате в декабре прошлого года видеокарты для персональных компьютеров (ПК) стали в России дефицитом – об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких магазинов электроники. Сейчас эти комплектующие раскупаются мгновенно, говорит один из них. При этом высокопроизводительные карты вообще исчезли из открытой продажи – в этом корреспондент «Ведомостей» убедился, посетив Савеловский рынок.