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Все видеокарты пошли на майнинг

Рост цен на криптовалюты привел к дефициту комплектующих для ПК
Павел Клевошин
Все видеокарты пошли на майнинг /Андрей Гордеев / Ведомости

Резко подорожавшие криптовалюты вызвали ажиотажный спрос на видеокарты, используемые для майнинга. Их дефицит будет ощущаться как минимум до середины года

Повышенный интерес к компьютерным комплектующим, в том числе к видеокартам, наблюдается с октября-ноября 2020 г., говорит руководитель направления «Компьютерная техника» российского AliExpress Максим Сапунов: «В IV квартале продажи видеокарт на «AliExpress Россия» выросли в 4,5 раза по сравнению с III кварталом». В результате в декабре прошлого года видеокарты для персональных компьютеров (ПК) стали в России дефицитом – об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких магазинов электроники. Сейчас эти комплектующие раскупаются мгновенно, говорит один из них. При этом высокопроизводительные карты вообще исчезли из открытой продажи – в этом корреспондент «Ведомостей» убедился, посетив Савеловский рынок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных