«Дочка» РЖД создает магазин роботов

Сама по себе идея маркетплейса программных роботов не нова, замечает эксперт по роботизации бизнес-процессов IТ-компании КРОК Карина Далуда. Подобные проекты уже успешно существуют у целого ряда зарубежных вендоров как в виде собственных, так и в партнерстве с отдельными компаниями. Если платформа действительно будет запущена к июлю, это станет первым подобным маркетплейсом на территории России. Вместе с тем аналогичный проект в горизонте года-двух есть также и у одного из телекомоператоров, знает Далуда.