«Дочка» РЖД создает магазин роботов

«Дочка» РЖД создает магазин роботовМаркетплейс планируется запустить к июлю текущего года
Маркетплейс планируется запустить к июлю текущего года, рассказал представитель «РЖД-технологий». По его словам, у зарубежных компаний есть схожие решения (подобные разработки есть у вендоров UiPath и Automation Anywhere), но для российского рынка эта идея уникальна. Как пояснил «Ведомостям» генеральный директор «Робина» Павел Борченко, в компании ожидают, что свои предложения на маркетплейсе сразу разместит не менее 20 компаний.
Маркетплейс создается в рамках проекта «Облачная фабрика программных роботов» – он получил грантовую поддержку на 80 млн руб. от фонда «Сколково».
Появление такого маркетплейса позволит участникам рынка не тратиться на создание собственного центра по роботизации, отмечают в РЖД-Т. На площадке можно будет приобрести готовое решение либо разместить заказ на создание нетипового программного робота.
Помимо маркетплейса, проект включает в себя платформу для эксплуатации программных роботов, а также модуль их разработки, отмечает представитель РЖД-Т. В основе работы системы проекта лежат решения «Робина». Система будет работать на четырех продуктах – Robin Studio, Robin Robot, Robin Orchestrator, Robin Cloud Factory, пояснил Борченко.
По его словам, Studio – это инструмент разработки программных роботов с помощью визуального конструктора. Robot, по сути, «плеер» уже написанных для робота сценариев – эта программа позволяет запускать программного робота на обычном компьютере. Orchestrator же нужен для того, чтобы управлять большим количеством роботов в единой сети (например, в компании).
Наконец, в рамках работы нового продукта – Cloud Factory – клиенты смогут использовать дистрибутивы этих трех продуктов для самостоятельного создания роботов либо размещать заказы на создание роботов под собственные нужды, по своему техническому заданию.
Сама по себе идея маркетплейса программных роботов не нова, замечает эксперт по роботизации бизнес-процессов IТ-компании КРОК Карина Далуда. Подобные проекты уже успешно существуют у целого ряда зарубежных вендоров как в виде собственных, так и в партнерстве с отдельными компаниями. Если платформа действительно будет запущена к июлю, это станет первым подобным маркетплейсом на территории России. Вместе с тем аналогичный проект в горизонте года-двух есть также и у одного из телекомоператоров, знает Далуда.
Фабрика роботов действительно позволит быстрее и с меньшими издержками внедрять RPA (robotics process automation, роботизация бизнес-процессов) как партнерам, так и клиентам РЖД, использующим сервисы компании, а также другим организациям, согласна Далуда: «Однако не все бизнес-процессы компаний работают по единому шаблону, всегда есть локальная специфика. Поэтому создание облачного маркетплейса, безусловно, станет одним из драйверов распространения RPA на отечественном рынке, но не снимет потребности развивать и внутренние компетенции компаний в сфере программной роботизации».
Сейчас наблюдается бум развития IT-технологий и искусственного интеллекта для обработки big data и взаимодействия с клиентами, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, есть ряд компаний, которые предлагают рынку решения с точки зрения IT-отрасли, и РЖД ожидаемо хочет быть в их числе.
«Такая разработка – своеобразное сочетание наиболее актуальных на сегодня тем – онлайна, ботов и искусственного интеллекта, – говорит Бурмистров. – Ранее создание подобной площадки не было актуально – для ее создания не было технологий, доступных сегодня. В целом история выглядит очень перспективной, и не исключено, что в данном направлении пойдут и другие компании».