Как Pinterest подорожал в 6 раз

В детстве сооснователь Pinterest Бен Зильберман любил коллекционировать вещи, от насекомых до марок. «То, что вы собираете, очень многое скажет о вас», – говорил он Business Insider. Он даже шкаф своей жены называет коллекцией обуви и одежды. Pinterest был создан, чтобы люди могли собирать свои коллекции в интернете. Можно не создавать собственный контент, как в Facebook или Instagram. Достаточно отметить понравившуюся на другом сайте картинку или изображение из коллекции кого-то из юзеров Pinterest (их называют «пин») – и они появятся у вас в папке (которую называют «доска» – по аналогии с досками для коллекции значков, магнитов на холодильник и т. д.).