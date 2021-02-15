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Как Pinterest подорожал в 6 раз

Акции видеохостинга взлетели во время пандемии
Софья Корепанова
Сооснователь, гендиректор Pinterest Бен Зильберман /Brendan McDermid / Reuters

Microsoft попыталась провести самое дорогое поглощение в своей истории. Неудачно. В конце прошлой недели The Financial Times сообщила, что несколько месяцев назад Microsoft вела переговоры о покупке видеохостинга Pinterest. Два года назад он занял 3-е место по популярности в США и уступает только Facebook и Instagram. За время пандемии его стоимость выросла более чем на 600% и достигла почти $53 млрд. Но стороны не пришли к соглашению, и сейчас переговоры не ведутся.

В детстве сооснователь Pinterest Бен Зильберман любил коллекционировать вещи, от насекомых до марок. «То, что вы собираете, очень многое скажет о вас», – говорил он Business Insider. Он даже шкаф своей жены называет коллекцией обуви и одежды. Pinterest был создан, чтобы люди могли собирать свои коллекции в интернете. Можно не создавать собственный контент, как в Facebook или Instagram. Достаточно отметить понравившуюся на другом сайте картинку или изображение из коллекции кого-то из юзеров Pinterest (их называют «пин») – и они появятся у вас в папке (которую называют «доска» – по аналогии с досками для коллекции значков, магнитов на холодильник и т. д.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных