«Росатом» отказался от Microsoft

«Росатом» отказался от MicrosoftГоскорпорация приобрела российское ПО на 200 млн рублей
Дочерняя структура «Росатома» – «Атомкомплект» – провела тендер на закупку программного обеспечения для 87 дочерних структур госкорпорации на общую сумму 200 млн руб. Из документации закупки следует, что поставщиком стал системный интегратор «Дисилоджик», разработчик ПО в закупке не указан. О том, что госкорпорация закупила ПО «МойОфис», «Ведомостям» рассказал человек, близкий к разработчику, и подтвердил представитель «Росатома».
В начале 2020 г. «Росатом» пытался приобрести ПО Microsoft почти на 3 млрд руб. Но помешало отсутствие лицензии, которую Microsoft обязан получать от Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США для продажи своих продуктов определенным иностранным компаниям. В тендерной документации «Росатом» еще в первой половине прошлого года указывал, что поставка ПО иного производителя не допускается, так как нужно обеспечить совместимость программ с теми, что уже используются в госкорпорации.