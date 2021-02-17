«Росатом» отказался от Microsoft

В начале 2020 г. «Росатом» пытался приобрести ПО Microsoft почти на 3 млрд руб. Но помешало отсутствие лицензии, которую Microsoft обязан получать от Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США для продажи своих продуктов определенным иностранным компаниям. В тендерной документации «Росатом» еще в первой половине прошлого года указывал, что поставка ПО иного производителя не допускается, так как нужно обеспечить совместимость программ с теми, что уже используются в госкорпорации.