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«Росатом» отказался от Microsoft

Госкорпорация приобрела российское ПО на 200 млн рублей
Екатерина Кинякина
В целях обеспечения технологической независимости и безопасности используемые на объектах «Росатома» программы должны быть отечественными /Евгений Разумный / Ведомости

Дочерняя структура «Росатома» – «Атомкомплект» – провела тендер на закупку программного обеспечения для 87 дочерних структур госкорпорации на общую сумму 200 млн руб. Из документации закупки следует, что поставщиком стал системный интегратор «Дисилоджик», разработчик ПО в закупке не указан. О том, что госкорпорация закупила ПО «МойОфис», «Ведомостям» рассказал человек, близкий к разработчику, и подтвердил представитель «Росатома».

В начале 2020 г. «Росатом» пытался приобрести ПО Microsoft почти на 3 млрд руб. Но помешало отсутствие лицензии, которую Microsoft обязан получать от Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США для продажи своих продуктов определенным иностранным компаниям. В тендерной документации «Росатом» еще в первой половине прошлого года указывал, что поставка ПО иного производителя не допускается, так как нужно обеспечить совместимость программ с теми, что уже используются в госкорпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных