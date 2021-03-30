В России бум облачного видеонаблюдения

Облачные системы видеонаблюдения, транслирующие изображение из офисов, цехов, со складов, охраняемых периметров и других локаций, в отличие от обычных систем такого рода не требуют прокладки кабеля, покупки серверов и развертывания другой инфраструктуры. Пользователю достаточно установить камеры, передающие видео по сотовому каналу или WiFi, – хранить и отсматривать его можно на удаленных ресурсах провайдеров ОВН.