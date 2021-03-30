В России бум облачного видеонаблюдения

В России бум облачного видеонаблюденияЗа два года количество камер, передающих изображение на удаленные серверы, увеличилось вдвое
В 2020 г. по сравнению с 2018 г. количество ОВН-камер в России в корпоративном и госсекторах удвоилось, достигнув 350 000 единиц, а доходы от их продаж и обслуживания увеличились на 45% до 3,2 млрд руб., подсчитало агентство Telecom Daily (TD).
Облачные системы видеонаблюдения, транслирующие изображение из офисов, цехов, со складов, охраняемых периметров и других локаций, в отличие от обычных систем такого рода не требуют прокладки кабеля, покупки серверов и развертывания другой инфраструктуры. Пользователю достаточно установить камеры, передающие видео по сотовому каналу или WiFi, – хранить и отсматривать его можно на удаленных ресурсах провайдеров ОВН.
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