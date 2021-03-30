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В России бум облачного видеонаблюдения

За два года количество камер, передающих изображение на удаленные серверы, увеличилось вдвое
Валерий Кодачигов
Риском, связанным с использованием ОВН в государственных и муниципальных структурах, руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает возможность утечек данных /Евгений Разумный / Ведомости

В 2020 г. по сравнению с 2018 г. количество ОВН-камер в России в корпоративном и госсекторах удвоилось, достигнув 350 000 единиц, а доходы от их продаж и обслуживания увеличились на 45% до 3,2 млрд руб., подсчитало агентство Telecom Daily (TD).

Облачные системы видеонаблюдения, транслирующие изображение из офисов, цехов, со складов, охраняемых периметров и других локаций, в отличие от обычных систем такого рода не требуют прокладки кабеля, покупки серверов и развертывания другой инфраструктуры. Пользователю достаточно установить камеры, передающие видео по сотовому каналу или WiFi, – хранить и отсматривать его можно на удаленных ресурсах провайдеров ОВН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных