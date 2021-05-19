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Акционеры Национальной компьютерной корпорации начали войну за должности

Каждая из конфликтующих сторон созывает свое собрание акционеров
Татьяна Исакова
В разговоре с «Ведомостями» Алексей Калинин подчеркнул, что, созвав собрание, на котором должна быть утверждена смена президента, акционеры нарушили юридические процедуры /Александр Щербак / ТАСС

Акционеры Национальной компьютерной корпорации (НКК) Леонид Гольденберг и Евгений Лачков, вместе владеющие 64% уставного капитала и конфликтующие с президентом НКК Александром Калининым (у него 33%), требуют его смены. На этот пост они выдвигают Дениса Фролова, совладельца разработчика операционной системы Astra Linux. Соответствующая информация приведена в уведомлении о созыве внеочередного общего собрания 31 мая, с которым ознакомились «Ведомости».

Крупнейший и, по сути, единственный приносящий сейчас доход актив НКК – производитель электроники «Аквариус». По данным НКК, его выручка в 2020 г. составила 25 млрд руб. «В прошлом году «Аквариус» вдвое нарастил мощности по производству компьютеров, серверов и ноутбуков. Исходя из рыночной конъюнктуры и с учетом направленности бизнеса, можно предположить, что при таком уровне выручки производитель может быть оценен в 38–40 млрд руб.», – отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По данным «СПАРК-Интерфакса», помимо «Аквариуса» НКК сейчас принадлежат компании «Национальная платформа» и «Национальная энергетическая платформа» и дубайская National Computer Corporation Middle East. Но они не генерируют выручки, объяснил представитель НКК «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных