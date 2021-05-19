Акционеры Национальной компьютерной корпорации начали войну за должности

Крупнейший и, по сути, единственный приносящий сейчас доход актив НКК – производитель электроники «Аквариус». По данным НКК, его выручка в 2020 г. составила 25 млрд руб. «В прошлом году «Аквариус» вдвое нарастил мощности по производству компьютеров, серверов и ноутбуков. Исходя из рыночной конъюнктуры и с учетом направленности бизнеса, можно предположить, что при таком уровне выручки производитель может быть оценен в 38–40 млрд руб.», – отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По данным «СПАРК-Интерфакса», помимо «Аквариуса» НКК сейчас принадлежат компании «Национальная платформа» и «Национальная энергетическая платформа» и дубайская National Computer Corporation Middle East. Но они не генерируют выручки, объяснил представитель НКК «Ведомостям».