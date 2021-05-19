МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

МТС планирует вывод части активов в отдельную компаниюРечь идет о сетевой инфраструктуре и дата-центрах
До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС, отметил он. Кто возглавит новую компанию – Николаев не рассказал.
Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании. По словам человека, знакомого с менеджерами компании, традиционные услуги связи, например мобильной телефонии и доступа в интернет, на базе инфраструктуры «дочки» будет оказывать сама «большая» МТС: «А новые цифровые услуги компания будет разрабатывать сама и предлагать их внешним заказчикам».