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МТС планирует вывод части активов в отдельную компанию

Речь идет о сетевой инфраструктуре и дата-центрах
Валерий Кодачигов
О том, что планы передачи примерно 18 000 вышек в отдельную компанию есть у МТС, близкие к ней источники рассказывали «Ведомостям» в марте этого года /Денис Гришкин / Ведомости

До конца 2021 г. МТС может вывести в отдельную компанию весомую часть своей инфраструктуры: мобильные и фиксированные сети связи, коммутационное оборудование, а также облачный бизнес, включая дата-центры. Об этом «Ведомостям» рассказал президент оператора Вячеслав Николаев. В новую структуру также будет передана МГТС, отметил он. Кто возглавит новую компанию – Николаев не рассказал.

Рабочее название новой структуры – МТС Web Services (по аналогии с Amazon Web Services), рассказывает один из сотрудников компании. По словам человека, знакомого с менеджерами компании, традиционные услуги связи, например мобильной телефонии и доступа в интернет, на базе инфраструктуры «дочки» будет оказывать сама «большая» МТС: «А новые цифровые услуги компания будет разрабатывать сама и предлагать их внешним заказчикам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных