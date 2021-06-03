В РФ прекратился рост сотовых тарифов

В РФ прекратился рост сотовых тарифов5G в России откладывается, включать расходы на него в цену связи преждевременно
С начала 2021 г. цены на сотовую связь в России перестали расти – такой вывод сделало агентство Telecom Daily на основании опроса абонентов, проведенного в конце мая. 91% респондентов заявили, что стоимость услуг сотовых компаний с начала года не изменилась или даже снизилась, о некотором повышении заявили лишь 9%, говорится в его отчете. Во втором полугодии 2020 г. картина была иной – об увеличении расходов на мобильную связь из-за повышения тарифов на 5–17% заявило почти 80% респондентов. «С начала этого года операторы фактически заморозили рост тарифов, – отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – При этом с начала по конец 2020 г. они поднялись примерно на 13%, в том числе во втором полугодии 2021 г. на 7–8%». Подавляющее большинство абонентов, говорящих о росте тарифов, – те, кто подключался в ходе промоакций по сниженным ценам, действовавшим ограниченный срок, отмечает Кусков.
По данным Росстата, с января по апрель 2020 г. средние расходы одного жителя на сотовую связь в России выросли на 7,7% до 370,61 руб. в месяц. К декабрю этот показатель вырос до 388,86 руб. Но с января по апрель 2021 г. он практически не изменился, составив 385,48 руб.
Операторы прекратили повышать архивные тарифы и агрессивно переводить их пользователей на новые, более высокие, с большим наполнением пакетов минутами и гигабайтами, указывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он и Кусков объясняют это тем, что операторы в этом году стали чувствовать себя более комфортно с финансовой точки зрения. «Больше не происходит падения корпоративного рынка сотовой связи, наблюдающегося в 2020 г. из-за эпидемии COVID-19, при этом связисты смогли восполнить выпавшие из-за фактического прекращения международного и въездного роуминга доходы за счет активизации продаж дополнительных цифровых услуг», – утверждает Кусков.
Объем рынка сотовой связи в 2020 г. составил чуть более 1 трлн руб., подсчитала iKS-Consulting: на корпоративный сегмент пришлось 100–150 млрд руб. В прошлом году этот сегмент сократился примерно на 2%, но в 2021 г. происходит его стабилизация, отмечает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: «При этом растет спрос корпоративного сегмента – таких цифровых сервисов, как интернет вещей, системы безопасности, облачные сервисы, аналитика big data». В прошлом году выручка операторов от реализации таких услуг корпоративным клиентам составила чуть менее 22 млрд руб. (+15,5% к 2019 г.). В этом году iKS-Consulting прогнозирует рост этой выручки на 27,5%.
Как отмечает Кусков, быстро наращивать доходы за счет повышения тарифов операторам не требуется, поскольку внедрение в России сотовой связи пятого поколения откладывается, по сути, на неопределенный срок: «Пока для 5G нет частот, не решен вопрос, на каком оборудовании будут строиться сети, кто и как их будет строить и эксплуатировать – единый инфраструктурный оператор или каждая компания связи по отдельности. Понятно, что сетевое строительство не начнется ни в этом, ни в следующем году, а раз так – зачем закладывать в тарифы дополнительные инвестиции».
Расходы операторов на строительство сетей 5G в России могут достигнуть 1 трлн руб., прогнозировало ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.
При этом резко повышать тарифы операторам непросто, отмечает Муртазин, за их тарифообразованием следит Федеральная антимонопольная служба и прецеденты, когда она требовала снизить необоснованно, с ее точки зрения, завышенные цены, уже были: «Кроме того, взвинчивание тарифов чревато нестабильностью абонентской базы – тот, кто первым пойдет на такой шаг, в итоге столкнется с оттоком абонентов».
«Цены на услуги связи в России по-прежнему одни из самых низких в мире, они практически не растут из-за высокой конкуренции на зрелом рынке, а стоимость единицы трафика в пакете и вовсе снижается», – говорит представитель Tele2 Дарья Колесникова. В 2020 г. для абонентов Tele2 стоимость гигабайта снизилась по сравнению с 2019 г. на 30%, утверждает она.
Выручка МТС в России в мобильном сегменте в 2020 г. выросла по сравнению с 2019 г. – этому, в частности, способствовал рост интернет-трафика абонентов, а также таких digital-сервисов, как финтех, облачное хранение данных и проч., отмечает представитель компании Алексей Меркутов. Доходы от международного и въездного роуминга в прошлом году действительно существенно сократились, признает он.
«Мегафон» в 2020–2021 гг. не повышал тарифы, уверяет его представитель: «С начала пандемии мы ощущаем негативное влияние от сокращения доходов от международного роуминга, оттока трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами, общего снижения активности, оптимизации трат на связь и дополнительные услуги».
Но в будущем рост расходов абонентов на сотовую связь неизбежен, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович: «Он обусловлен не только увеличением стоимости оборудования, строительства сетей, инфляцией и проч. – сами абоненты потребляют все больше трафика, растет спрос на разного рода контент. В этих условиях переход на более дорогостоящие пакеты с большим количеством включенных гигабайтов представляется вполне естественным».