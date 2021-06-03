В РФ прекратился рост сотовых тарифов

С начала 2021 г. цены на сотовую связь в России перестали расти – такой вывод сделало агентство Telecom Daily на основании опроса абонентов, проведенного в конце мая. 91% респондентов заявили, что стоимость услуг сотовых компаний с начала года не изменилась или даже снизилась, о некотором повышении заявили лишь 9%, говорится в его отчете. Во втором полугодии 2020 г. картина была иной – об увеличении расходов на мобильную связь из-за повышения тарифов на 5–17% заявило почти 80% респондентов. «С начала этого года операторы фактически заморозили рост тарифов, – отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – При этом с начала по конец 2020 г. они поднялись примерно на 13%, в том числе во втором полугодии 2021 г. на 7–8%». Подавляющее большинство абонентов, говорящих о росте тарифов, – те, кто подключался в ходе промоакций по сниженным ценам, действовавшим ограниченный срок, отмечает Кусков.