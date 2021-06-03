Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Технологии

В РФ прекратился рост сотовых тарифов

5G в России откладывается, включать расходы на него в цену связи преждевременно
Валерий Кодачигов
Расходы операторов на строительство сетей 5G в России могут достигнуть 1 трлн руб. /Андрей Гордеев / Ведомости

С начала 2021 г. цены на сотовую связь в России перестали расти – такой вывод сделало агентство Telecom Daily на основании опроса абонентов, проведенного в конце мая. 91% респондентов заявили, что стоимость услуг сотовых компаний с начала года не изменилась или даже снизилась, о некотором повышении заявили лишь 9%, говорится в его отчете. Во втором полугодии 2020 г. картина была иной – об увеличении расходов на мобильную связь из-за повышения тарифов на 5–17% заявило почти 80% респондентов. «С начала этого года операторы фактически заморозили рост тарифов, – отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – При этом с начала по конец 2020 г. они поднялись примерно на 13%, в том числе во втором полугодии 2021 г. на 7–8%». Подавляющее большинство абонентов, говорящих о росте тарифов, – те, кто подключался в ходе промоакций по сниженным ценам, действовавшим ограниченный срок, отмечает Кусков.

По данным Росстата, с января по апрель 2020 г. средние расходы одного жителя на сотовую связь в России выросли на 7,7% до 370,61 руб. в месяц. К декабрю этот показатель вырос до 388,86 руб. Но с января по апрель 2021 г. он практически не изменился, составив 385,48 руб.

Операторы прекратили повышать архивные тарифы и агрессивно переводить их пользователей на новые, более высокие, с большим наполнением пакетов минутами и гигабайтами, указывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он и Кусков объясняют это тем, что операторы в этом году стали чувствовать себя более комфортно с финансовой точки зрения. «Больше не происходит падения корпоративного рынка сотовой связи, наблюдающегося в 2020 г. из-за эпидемии COVID-19, при этом связисты смогли восполнить выпавшие из-за фактического прекращения международного и въездного роуминга доходы за счет активизации продаж дополнительных цифровых услуг», – утверждает Кусков.

Объем рынка сотовой связи в 2020 г. составил чуть более 1 трлн руб., подсчитала iKS-Consulting: на корпоративный сегмент пришлось 100–150 млрд руб. В прошлом году этот сегмент сократился примерно на 2%, но в 2021 г. происходит его стабилизация, отмечает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин: «При этом растет спрос корпоративного сегмента – таких цифровых сервисов, как интернет вещей, системы безопасности, облачные сервисы, аналитика big data». В прошлом году выручка операторов от реализации таких услуг корпоративным клиентам составила чуть менее 22 млрд руб. (+15,5% к 2019 г.). В этом году iKS-Consulting прогнозирует рост этой выручки на 27,5%.

Как отмечает Кусков, быстро наращивать доходы за счет повышения тарифов операторам не требуется, поскольку внедрение в России сотовой связи пятого поколения откладывается, по сути, на неопределенный срок: «Пока для 5G нет частот, не решен вопрос, на каком оборудовании будут строиться сети, кто и как их будет строить и эксплуатировать – единый инфраструктурный оператор или каждая компания связи по отдельности. Понятно, что сетевое строительство не начнется ни в этом, ни в следующем году, а раз так – зачем закладывать в тарифы дополнительные инвестиции».

Расходы операторов на строительство сетей 5G в России могут достигнуть 1 трлн руб., прогнозировало ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

При этом резко повышать тарифы операторам непросто, отмечает Муртазин, за их тарифообразованием следит Федеральная антимонопольная служба и прецеденты, когда она требовала снизить необоснованно, с ее точки зрения, завышенные цены, уже были: «Кроме того, взвинчивание тарифов чревато нестабильностью абонентской базы – тот, кто первым пойдет на такой шаг, в итоге столкнется с оттоком абонентов».

«Цены на услуги связи в России по-прежнему одни из самых низких в мире, они практически не растут из-за высокой конкуренции на зрелом рынке, а стоимость единицы трафика в пакете и вовсе снижается», – говорит представитель Tele2 Дарья Колесникова. В 2020 г. для абонентов Tele2 стоимость гигабайта снизилась по сравнению с 2019 г. на 30%, утверждает она.

Выручка МТС в России в мобильном сегменте в 2020 г. выросла по сравнению с 2019 г. – этому, в частности, способствовал рост интернет-трафика абонентов, а также таких digital-сервисов, как финтех, облачное хранение данных и проч., отмечает представитель компании Алексей Меркутов. Доходы от международного и въездного роуминга в прошлом году действительно существенно сократились, признает он.

«Мегафон» в 2020–2021 гг. не повышал тарифы, уверяет его представитель: «С начала пандемии мы ощущаем негативное влияние от сокращения доходов от международного роуминга, оттока трудовых мигрантов в связи с ограничениями на передвижения между странами, общего снижения активности, оптимизации трат на связь и дополнительные услуги».

Но в будущем рост расходов абонентов на сотовую связь неизбежен, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович: «Он обусловлен не только увеличением стоимости оборудования, строительства сетей, инфляцией и проч. – сами абоненты потребляют все больше трафика, растет спрос на разного рода контент. В этих условиях переход на более дорогостоящие пакеты с большим количеством включенных гигабайтов представляется вполне естественным».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных