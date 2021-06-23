Фиксированный доступ в интернет начал дорожать

О том, что российские интернет-провайдеры начали поднимать тарифы, «Ведомостям» рассказали несколько корпоративных пользователей. По их словам, с 1 августа тарифы повышает провайдер «Эр-телеком холдинг» (третий по величине оператор фиксированной связи в РФ после «Ростелекома» и МТС). Он уже уведомил об этом крупных клиентов, рассказали сотрудники нескольких компаний. Рост в Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке составит примерно 10%, утверждают они.