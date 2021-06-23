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Фиксированный доступ в интернет начал дорожать

Операторы повышают тарифы на 3–15%
Валерий Кодачигов
Стремительный рост трафика вынудил операторов модернизировать и повышать мощность их сетей /Андрей Гордеев / Ведомости

О том, что российские интернет-провайдеры начали поднимать тарифы, «Ведомостям» рассказали несколько корпоративных пользователей. По их словам, с 1 августа тарифы повышает провайдер «Эр-телеком холдинг» (третий по величине оператор фиксированной связи в РФ после «Ростелекома» и МТС). Он уже уведомил об этом крупных клиентов, рассказали сотрудники нескольких компаний. Рост в Петербурге, на Урале и Дальнем Востоке составит примерно 10%, утверждают они.

В «Эр-телекоме» коррекцию тарифных планов подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных