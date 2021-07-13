Россияне вкладывают деньги в умные дома

Россияне вкладывают деньги в умные домаЗа год продажи интеллектуальной техники выросли в 5 раз
О том, что спрос на системы и гаджеты для умного дома в России заметно вырос, рассказывают опрошенные «Ведомостями» представители ритейлеров и маркетплейсов. Популярность товаров для умного дома в первом полугодии 2021 г. на Ozon выросла в 8 раз, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 г. и учитывать штучные продажи, рассказал «Ведомостям» представитель маркетплейса: «В разы популярнее стала простая автоматика: реле, автоматические открыватели штор, умные светильники и датчики». В среднем на умные аксессуары тратят 2500 руб., рассказывает он: «Самым продаваемым товаром стала умная лампочка «Яндекса». По словам собеседника «Ведомостей», больше стало и продавцов умной техники – сейчас в этой категории их в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
На AliExpress в РФ спрос на системы и аксессуары для умного дома в июне 2021 г. вырос в 3 раза по сравнению с первым летним месяцем 2020 г., говорится в его материалах. Например, спрос на регуляторы температуры с сенсорным экраном (такие нужны, если в доме есть теплый пол) в штуках увеличился в 2,8 раза. В 1,5 раза увеличился спрос на умные чайники (в них можно дистанционно управлять нагревом воды), в 1,3 раза выросли продажи роботов-пылесосов и роботов – мойщиков окон, более чем на 30% – систем дистанционного открытия и закрытия штор, перечисляется в материалах AliExpress.