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«Ростех» разработает процессоры для школ, вузов и больниц

Для этого ему нужно четыре года и 27,8 млрд рублей
Татьяна Исакова
Один из экспертов утверждает, что 27,8 млрд руб., которые вложат в проект «Ростех» и Yadro, это больше, чем инвестиции в производство двух наиболее массовых «Эльбрус» и «Байкал» вместе взятых /Yadro

«Ростех» разработает первый отечественный процессор нового поколения на открытой архитектуре RISC-V для компьютеров – он будет работать над ним совместно с разработчиком систем хранения данных и серверов Yadro, входящим в «ИКС холдинг» Алишера Усманова, рассказали «Ведомостям» представители вендора и госкорпорации.

Новые процессоры должны быть готовы к 2025 г., на реализацию проекта потратят суммарно 27,8 млрд руб. 18 млрд выделят якорные заказчики («Ростех» и его дочернее предприятие «Национальные технологии»), 9,8 млрд планируется получить из федерального бюджета, отметили они. К 2025 г. этими процессорами планируется оснастить компьютерную технику, работающую в структурах «Ростеха», а также подведомственных учреждениях Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава. В 2025 г. организаторы проекта планируют продать 60 000 комплексов на базе новых процессоров – в денежном выражении продажи должны составить 7 млрд руб., предусматривает его бизнес-план.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных