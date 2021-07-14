«Ростех» разработает процессоры для школ, вузов и больниц

Новые процессоры должны быть готовы к 2025 г., на реализацию проекта потратят суммарно 27,8 млрд руб. 18 млрд выделят якорные заказчики («Ростех» и его дочернее предприятие «Национальные технологии»), 9,8 млрд планируется получить из федерального бюджета, отметили они. К 2025 г. этими процессорами планируется оснастить компьютерную технику, работающую в структурах «Ростеха», а также подведомственных учреждениях Минобрнауки, Минпросвещения и Минздрава. В 2025 г. организаторы проекта планируют продать 60 000 комплексов на базе новых процессоров – в денежном выражении продажи должны составить 7 млрд руб., предусматривает его бизнес-план.