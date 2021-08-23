В России появится стандарт искусственного интеллекта в медицине

«Как и в любом вопросе, связанном с использованием больших данных, в медицинских ИИ-системах основная проблема связана с возможностью утечки информации – в данном случае составляющей врачебную тайну, – рассуждает руководитель направления «Разрешение T&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. – Кроме того, применяемая технология должна быть адаптирована под специфику конкретного сообщества пациентов в определенной местности, в противном случае сведения, получаемые с использованием ИИ, могут быть некорректными и влиять на своевременность действий лечащего врача». Еще одной проблемой Шицле считает обучение медицинского ИИ: «Оно должно происходить на основе обезличенных медицинских данных пациентов. Но чтобы получить обезличенные данные пациентов, их родственников и опекунов, надо сначала убедить передать в безличную базу данные конкретного человека – на такое согласятся немногие».