Аудиотехника дорожает на фоне снижения спроса

Таким образом, в количественном выражении продажи портативных колонок год к году сократились на 54 000 шт., или на 22,7%. При этом средняя цена устройства в июле 2020 г. составила 5309 руб., а в июле 2021 г. – уже 6899 руб., увеличившись на 29,9%. Поэтому совокупная выручка продаж практически не изменилась (рост на 0,4%).