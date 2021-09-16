Аудиотехника дорожает на фоне снижения спроса

Аудиотехника дорожает на фоне снижения спросаСредние цены на беспроводные колонки за год выросли на треть из-за нехватки комплектующих
В июле 2021 г. в России было продано 184 000 портативных аудиоколонок на общую сумму 1,272 млрд руб., следует из статистики ритейлеров, с которой ознакомились «Ведомости». По этим данным, в июле 2020 г. ритейлеры продали почти 239 000 портативных колонок на 1,267 млрд руб.
Таким образом, в количественном выражении продажи портативных колонок год к году сократились на 54 000 шт., или на 22,7%. При этом средняя цена устройства в июле 2020 г. составила 5309 руб., а в июле 2021 г. – уже 6899 руб., увеличившись на 29,9%. Поэтому совокупная выручка продаж практически не изменилась (рост на 0,4%).
На беспроводные колонки приходится 60% выручки и 75% в количестве продаж всей аудиотехники в России, поясняет представитель сети «М.видео».
В сегменте беспроводных колонок в июле 2021 г., как и годом ранее, лидирует JBL с долей 69,1% в штуках, 83,8% – в выручке. В топ-5 по продажам также вошли бренды Sony (2,7% в штуках, 3,2% в деньгах), Rombica (2,6 и 0,3%), Mi (2 и 0,3%).