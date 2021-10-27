«Мегафон» уступил компании Ивана Таврина контроль над сотовыми вышками

«Мегафон» уступил компании Ивана Таврина контроль над сотовыми вышкамиТеперь оператор будет арендовать инфраструктуру
«Мегафон» и Kismet Capital Group образовали объединенного башенного оператора на основе новой компании, следуют из официального сообщения, поступившего в редакцию «Ведомостей». Оператор будет создан при участии «Первой башенной компании» «Мегафона» и группы компаний «Вертикаль», контрольный пакет акций которой принадлежит Kismet Capital Group (KCG) бизнесмена Ивана Таврина, ранее возглавлявшего «Мегафон».
В новую компанию будут внесены 17 000 вышек «Первой башенной компании» (ПБК) и 5000 вышек «Вертикали». Объединенная компания будет управлять портфелем из 22 000 башен. 66% акций новой компании будет принадлежать KCG, 25% — «Мегафону», 9% получит структура основателя «Вертикали» (Георгия Чумбуридзе. — «Ведомости»), заявил Александр Соболев, директор по стратегии и развитию бизнеса «Мегафон».
«ПБК была оценена в 94,2 млрд руб. Мы считаем это хорошим предложением, оно абсолютно в рынке», — сказал Соболев. Он не раскрыл величину денежных поступлений участникам сделки по ее итогам.
Управляющий партнер KCG Светлана Ушакова сообщила, что сделка оплачивается собственными средствами KCG, а также финансированием, которое будет привлекаться от Сбербанка. Представитель пресс-службы Сбербанка подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
«По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером в объединенной компании, получит 5 из 7 представителей в совете директоров и будет полностью отвечать за операционное управление бизнесом, — сказала Ушакова. — Структура корпоративного управления сделки предполагает, что ни “Мегафон”, ни какой-либо другой оператор на каком-либо этапе жизни не может получить ни контроль, ни большинство в совете директоров этой компании».
«Мегафон» будет иметь двух представителей в совете директоров новой компании.
Сделка будет закрыта после получения одобрения регуляторов в конце 2021 г., сказала Ушакова.
«В планах Kismet в среднесрочной перспективе есть планы по выводу на IPO [объединенного башенного оператора], но на данном этапе это не предполагает выход на IPO через один из наших SPAC», — подчеркнула Ушакова.
«Мы также заинтересованы в скором выходе на IPO, но структура сделки это не предполагает, мы закрываемся не публично», — добавил Соболев. По его словам, «Мегафон» заинтересован продолжать «получать экономические преимущества через владение, будь то дивиденды, будь то через дальнейшие возможности по продаже».
После продажи башенных активов новой компании «Мегафон» начнет арендовать у нее вышки.
«Мегафон» заключает с «Вертикалью» и «Первой башенной компанией» договор долгосрочной аренды, сообщил Соболев. По его словам, в договоре есть параметры индексации.
«Мы однозначно будем развивать объединенную компанию в сторону предоставления услуг всем компаниям на рынке», — ответил представитель пресс-службы оператора на вопрос «Ведомостей», будет ли новая компания «Мегафона» и Kismet предоставлять услуги конкурентам мобильного оператора.
У новой компании сейчас нет никакого названия, это будет определяться уже в процессе слияния «Первой башенной компании» и «Вертикали», пояснил «Ведомостям» гендиректор группы компаний «Вертикаль» Евгений Чермашенцев: «Пока что работаем с двумя брендами – “Вертикаль” и “Первая башенная”».
«Мы планируем сохранить оба бренда и приступать к процессу интеграции сразу после объединения. Одним из этапов интеграции будет выбор бренда, под которым будет работать объединенная компания», — уточнил представитель пресс-службы оператора.
«Вертикаль» в 2013 г. основал Георгий Чумбуридзе. В 2017 г. акционером компании стала инвесткомпания Baring Vostok. 12 декабря 2019 г. она продала свою долю Ивану Таврину. На тот момент партнеры владели равными долями в «Вертикали», писал «Коммерсантъ». Сейчас же, по данным СПАРК, KCG через 100%-ную «дочку» «Kismet телеком инфраструктура» владеет долей в 75% в компании «Инфраструктурный интегратор» (операционной компании «Вертикали»), гендиректором которой является Евгений Чермашенцев. Оставшиеся 25% в этой компании контролирует кипрская Dostino Consulting Ltd.
Объединение активов «Мегафона» и Kismet станет второй сделкой с башенными активами в России за последние два месяца. 6 сентября 2021 г. телекоммуникационная группа VEON объявила о продаже 15 000 башен «Вымпелкома» компании «Сервис-телеком» за $970 млн. Как ранее писали «Ведомости», 75% уставного капитала «Сервис-телекома» принадлежит Галине Гуриновой – жене предпринимателя Вадима Гуринова, бывшего гендиректора «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко. Еще 20% «Сервис-телекома» у Дмитрия Сокова, председателя совета директоров компании – производителя шин «Кордиант». 5% «Сервис-телекома» принадлежат Ольге Бердиной – супруге гендиректора «Сервис-телекома» Николая Бердина.
«Мы будем действовать в отношении наших башенных активов исходя из складывающейся на рынке ситуации», — сказал 19 августа президент МТС Вячеслав Николаев, отвечая на вопрос, допускает ли компания в перспективе привлечение в этот бизнес инвесторов или проведение IPO (цитата по «Интерфаксу»). 30 сентября акционеры МТС одобрили выделение башенной инфраструктуры в 100%-ную дочернюю «Башенную инфраструктурную компанию». В отдельную компанию АО «МТС веб сервисы» также была выделена существенная часть сетевой и цифровой инфраструктуры МТС.