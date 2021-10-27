«Мегафон» уступил компании Ивана Таврина контроль над сотовыми вышками

«По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером в объединенной компании, получит 5 из 7 представителей в совете директоров и будет полностью отвечать за операционное управление бизнесом, — сказала Ушакова. — Структура корпоративного управления сделки предполагает, что ни “Мегафон”, ни какой-либо другой оператор на каком-либо этапе жизни не может получить ни контроль, ни большинство в совете директоров этой компании».