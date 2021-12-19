Залитый Центр хранения данных МВД не отвечал действующим стандартам

ФИС ГИБДД-М – это критически важная IT-система, с которой люди взаимодействуют ежесуточно в реальном времени, отмечает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин: «Простой в ней довольно сильно влияет на осуществление сделок граждан». В результате неоказания соответствующих услуг гражданам возникает экономический ущерб, констатирует Бегтин. В свою очередь МВД необходимо провести разбирательство и выяснить, почему не было обеспечено географическое резервирование этой системы и быстрое восстановление ее работоспособности после аварии, указывает эксперт. МВД предположительно использовало для работы IT-системы центр обработки данных (ЦОД) в Москве или области, относящийся к проекту «Электронная Москва», или какой-то внутренний ЦОД, допускает Бегтин. Но подобные проекты следует размещать в ЦОДах, обеспечивающих должный уровень инженерной инфраструктуры.