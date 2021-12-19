Залитый Центр хранения данных МВД не отвечал действующим стандартам

Залитый Центр хранения данных МВД не отвечал действующим стандартамЭксперты ставят под сомнение компетенцию обслуживающих его IT-специалистов, которые не обеспечили географическое резервирование системы
Информация о перебоях в оказании электронных госуслуг ГАИ появилась утром 18 декабря. Из-за сбоя в работе системы ГИБДД в субботу не смогли зарегистрировать автомобили и получить водительские права жители многих городов России, в частности Санкт-Петербурга и Челябинска. 18 декабря днем издание «МВД медиа» сообщило, что в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании федеральной информационной системы ГАИ. Региональные подразделения ГАИ были вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД, указывало издание.
Днем 19 декабря представитель пресс-центра МВД Максим Спесивцев сообщил, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, «оказались залиты водой».
Федеральная информационная система Госавтоинспекции (ФИС ГИБДД-М) начала создаваться в 2013 г. по заказу подведомственного МВД учреждения «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» (НПО СТИС). 20 мая 2020 г. НПО СТИС заключило контракт на модернизацию и развитие функционала сервиса с ООО «Росби информ ко» стоимостью 59,3 млн руб. Сотрудники «Росби информ ко» и НПО СТИС были недоступны по офисным телефонам в воскресенье.
ФИС ГИБДД-М является одним из модулей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД, рассказал «Ведомостям» один из подрядчиков НПО СТИС. По его словам, сбой мог коснуться не только ФИС ГИБДД-М, но и других IT-систем МВД. На минувшей неделе сотрудник подмосковного управления ГАИ сообщил корреспонденту «Ведомостей» о возникших проблемах в своей работе после установки нового ПО. Часть информации, указанной в свидетельствах о регистрации транспортного средства (СТС), в новом ПО не отображалась, рассказывал он. Ранее сообщалось, что в сентябре МВД России и Минцифры приступили к тестированию цифровой копии СТС.
Со стороны Минцифры на портале госуслуг неполадок нет, сообщил «Ведомостям» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев: «Портал госуслуг работает без сбоев. Но оказание госуслуг ГИБДД на портале госуслуг временно ограничено».
ФИС ГИБДД-М – это критически важная IT-система, с которой люди взаимодействуют ежесуточно в реальном времени, отмечает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин: «Простой в ней довольно сильно влияет на осуществление сделок граждан». В результате неоказания соответствующих услуг гражданам возникает экономический ущерб, констатирует Бегтин. В свою очередь МВД необходимо провести разбирательство и выяснить, почему не было обеспечено географическое резервирование этой системы и быстрое восстановление ее работоспособности после аварии, указывает эксперт. МВД предположительно использовало для работы IT-системы центр обработки данных (ЦОД) в Москве или области, относящийся к проекту «Электронная Москва», или какой-то внутренний ЦОД, допускает Бегтин. Но подобные проекты следует размещать в ЦОДах, обеспечивающих должный уровень инженерной инфраструктуры.
«[Подобные аварии в ЦОДах происходят] не часто, потому что правильно построенный ЦОД делается по стандарту. Один из этих стандартов – обязательный: расположение в местах, защищенных от затопления», – рассказал бывший управляющий директор IXcellerate Дмитрий Фокин.
Текущий сбой в IT-системах ГИБДД далеко не первый за последнее время, обращает внимание вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. «Есть подозрение, что проблемы в ГИБДД могут быть серьезнее, чем кажутся на первый взгляд, а в Госавтоинспекции не самые компетентные IT-специалисты, – считает Шапарин. – Вообще, такие чувствительные системы должны использоваться не бэк-офисами министерств и ведомств, а специализированным подрядчиком». Логично было бы все информационные системы отдать под единый менеджмент и это должен быть менеджмент Минцифры, предложил Шапарин.
«Ведомости» направили запрос в «Электронную Москву» и МВД. К моменту сдачи номера ответов не поступило.
В 19.35 по Москве МВД сообщило, что доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме. Чтобы «добиться штатной работы серверов, технические специалисты МВД проводили восстановительные мероприятия в круглосуточном режиме в течение полутора суток», указано в сообщении министерства.
«Сейчас получили уведомление о работоспособности — включаем на портале (Госуслуг)», — сообщил Максут Шадаев «Ведомостям» в 22:17 по Москве.