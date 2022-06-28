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Минпросвещения и ИРИ занялись разработкой видеоконтента для школьников

Они планируют запустить производство роликов и фильмов по школьной программе
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Сама по себе модель, при которой частные компании, студии производят видеоконтент для школ, реальна / Денис Абрамов / РИА Новости

О том, что Минпросвещения разрабатывает техническое задание для Института развития интернета (ИРИ) на создание видеороликов для школьников, «Ведомостям» рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Это подтвердил и советник министра просвещения Антон Назаров.

По словам Гореславского, ИРИ уже в течение длительного времени финансирует производство контента, несущего образовательную и просветительскую функцию. В качестве примера он привел цикл видеороликов «Стартапы Российской империи» о зарождении российских ремесел. Но методически эти проекты «не являются образовательными в строгом смысле этого слова», их нельзя без адаптации показывать на уроках в школах, добавил гендиректор ИРИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных