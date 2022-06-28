Минпросвещения и ИРИ занялись разработкой видеоконтента для школьников

По словам Гореславского, ИРИ уже в течение длительного времени финансирует производство контента, несущего образовательную и просветительскую функцию. В качестве примера он привел цикл видеороликов «Стартапы Российской империи» о зарождении российских ремесел. Но методически эти проекты «не являются образовательными в строгом смысле этого слова», их нельзя без адаптации показывать на уроках в школах, добавил гендиректор ИРИ.