У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2

По информации собеседников, проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры «Скиф» для смартфона производились на тайваньской фабрике TSMC. Эта компания после начала СВО России на Украине прекратила сотрудничество с российскими партнерами. Помимо того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис»: перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту, поясняют источники.