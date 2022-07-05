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У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2

После отказа Тайваня от работы с русскими возникли проблемы с процессорами
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Ранее «Ростех» анонсировал появление второй версии гаджета, но не сообщил, на каком процессоре / Павел Бедняков / РИА Новости

О том, что у «Ростеха» возникли трудности с разработкой смартфона на отечественном процессоре, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к госкорпорации, и подтвердил собеседник, близкий к одному из российских разработчиков электроники.

По информации собеседников, проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры «Скиф» для смартфона производились на тайваньской фабрике TSMC. Эта компания после начала СВО России на Украине прекратила сотрудничество с российскими партнерами. Помимо того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис»: перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту, поясняют источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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