У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2

У «Ростеха» возникли трудности со смартфоном AYYA T2После отказа Тайваня от работы с русскими возникли проблемы с процессорами
О том, что у «Ростеха» возникли трудности с разработкой смартфона на отечественном процессоре, «Ведомостям» рассказал источник, близкий к госкорпорации, и подтвердил собеседник, близкий к одному из российских разработчиков электроники.
По информации собеседников, проблема связана в первую очередь с тем, что процессоры «Скиф» для смартфона производились на тайваньской фабрике TSMC. Эта компания после начала СВО России на Украине прекратила сотрудничество с российскими партнерами. Помимо того, у разработчика возникли проблемы с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис»: перегрев процессоров во время работы смартфона осложнил дальнейшую работу по проекту, поясняют источники.
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