В Минобрнауки передумали вводить обязательный IT-модуль для студентов

Первоначально вузы, которые в 2021 г. стали победителями грантовой программы, были обязаны в 2022 г. запустить курс допобразования, «обеспечивающий формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ или навыков использования и освоения цифровых технологий». Но 23 июня на совещании с представителями вузов замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук объявил, что нужно «от ДПО прийти к включенности в таком же объеме IT-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам». Речь шла также о гуманитариях и медиках. Его поддержал присутствовавший там же министр цифрового развития Максут Шадаев.