В Минобрнауки передумали вводить обязательный IT-модуль для студентов

В Минобрнауки передумали вводить обязательный IT-модуль для студентовНо гуманитарии все равно смогут изучать программирование
Минобрнауки намерено смягчить требования по введению с 1 сентября обязательного IT-модуля в 106 вузах, которым в рамках программы «Приоритет-2030» предоставляются гранты на развитие. Поправки в постановление правительства о реализации программы «Приоритет-2030» дают вузам возможность выбора – внедрять цифровой модуль в образовательные программы или оставить его как курс дополнительного профессионального образования (ДПО).
Проект приказа размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.
Первоначально вузы, которые в 2021 г. стали победителями грантовой программы, были обязаны в 2022 г. запустить курс допобразования, «обеспечивающий формирование цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ или навыков использования и освоения цифровых технологий». Но 23 июня на совещании с представителями вузов замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук объявил, что нужно «от ДПО прийти к включенности в таком же объеме IT-модулей в программы подготовки студентов по основным образовательным программам». Речь шла также о гуманитариях и медиках. Его поддержал присутствовавший там же министр цифрового развития Максут Шадаев.
«Это вызвало определенное непонимание, ведь ДПО и основные образовательные программы – это принципиально разные вещи», – пояснил «Ведомостям» и. о. директора института довузовской подготовки МИРЭА – Российского технологического университета Игорь Рогов. Представитель Минобрнауки уточнил, что университеты будут сами определять специальности и направления подготовки, участвующие в реализации проекта «Цифровые кафедры».
Собеседник «Ведомостей» отметил, что для студентов IT-курс будет бесплатным – средства на разработку курса и набор преподавателей вузы будут брать «в рамках базовой части гранта по программе «Приоритет-2030». Рогов полагает, что для цифровых компетенций, которые надо постоянно обновлять, допобразование предпочтительнее, так как курсы короткие: от девяти до 22 месяцев. Если модуль вводить в основные программы, то срок обучения тут же увеличивается до 4–5 лет.
В МГУ уже разработан межфакультетский курс для всех студентов очного обучения по изучению искусственного интеллекта, сообщил «Ведомостям» представитель вуза. Курс стартовал с 2021/22 учебного года и является обязательным для третьего курса бакалавриата и третьего-четвертого курсов специалитета.
И возможность ДПО, и повышение квалификации в рамках основной программы обучения предоставляет МФТИ, сказала директор по цифровизации образования вуза Дарья Гриц. МФТИ разрабатывает совместно с индустриальными партнерами несколько образовательных программ, связанных с анализом, обработкой и визуализацией данных. Новые модули «станут доступны студентам МФТИ уже в сентябре, в пилотном запуске примут участие 470 человек», сказала Гриц.
Среди участников программы «Приоритет-2030» есть и творческие вузы, к примеру Театральный институт им. Бориса Щукина, Академия русского балета им. А. Я. Вагановой. В текущем году показатель по количеству обученных на «Цифровых кафедрах» в таких университетах не установлен, сказал представитель Минобрнауки: «Эти вузы вправе самостоятельно решать вопрос об участии в проекте».