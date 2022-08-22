«Яндекс» хочет продавать чайники и холодильники под собственными брендами

«Яндекс» хочет продавать чайники и холодильники под собственными брендамиКомпания регистрирует две марки для торговли электроникой
В конце июля «Яндекс» подал документы на регистрацию товарного знака Vionic, следует из материалов Роспатента. А 18 августа компания направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда Tuvio.
Перечень классов, в которых заявитель намеревается зарегистрировать бренды, позволяет использовать их для продаж различной бытовой техники. Это плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, холодильники, микроволновки, электрочайники и т. п., даже машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки. Среди товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, указан также шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента.
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