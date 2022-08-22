«Яндекс» хочет продавать чайники и холодильники под собственными брендами

Перечень классов, в которых заявитель намеревается зарегистрировать бренды, позволяет использовать их для продаж различной бытовой техники. Это плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, холодильники, микроволновки, электрочайники и т. п., даже машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки. Среди товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, указан также шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента.