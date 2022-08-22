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«Яндекс» хочет продавать чайники и холодильники под собственными брендами

Компания регистрирует две марки для торговли электроникой
Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Яндекс» регистрирует два новых бренда под продажи электроники. Компания рассчитывает выйти на рынок крупной бытовой техники в условиях освободившегося рынка / Евгений Разумный / Ведомости

В конце июля «Яндекс» подал документы на регистрацию товарного знака Vionic, следует из материалов Роспатента. А 18 августа компания направила в Роспатент заявку на регистрацию бренда Tuvio.

Перечень классов, в которых заявитель намеревается зарегистрировать бренды, позволяет использовать их для продаж различной бытовой техники. Это плиты, роботы-пылесосы, кофемашины, холодильники, микроволновки, электрочайники и т. п., даже машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки. Среди товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, указан также шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных