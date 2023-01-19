В России запущен пятый оператор спутникового телевидения – он будет работать на новых территориях

Запуск такого проекта, как «Русский мир», на новых территориях – это «довольно важная история», отмечает политолог Евгений Минченко. По его словам, во время референдума о вхождении этих регионов в состав РФ в конце сентября 2022 г. основными каналами коммуникации на этих территориях были Telegram и щиты наружной рекламы. «Понятно, что сейчас есть задача полноценно ввести эти территории в российское информационное пространство, поэтому запуск этого проекта, на мой взгляд, совершенно логичная история», – добавляет политолог.