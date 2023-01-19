В России запущен пятый оператор спутникового телевидения – он будет работать на новых территориях

В России запущен пятый оператор спутникового телевидения – он будет работать на новых территорияхПроект «Русский мир» позволит устранить пробел с федеральным телевещанием в регионах
Пятый оператор спутникового телевидения, но с особыми задачами появился в России, выяснили «Ведомости». Он начал работать на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, республики Крым и города Севастополя с начала декабря, указано на его сайте. «Проект непосредственного спутникового телевизионного вещания был создан при поддержке Общероссийского народного фронта. Он транслирует общероссийские и местные каналы разных жанров», – указано на сайте «Русского мира».
В офисе «Русского мира» не ответили «Ведомостям», но запуск проекта подтвердили чиновники и участники Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Народный фронт считает важным развитие таких проектов, как «Русский мир», поддерживает его информационно», – заявил «Ведомостям» представитель ОНФ, подчеркнув, что о финансовой поддержке [со стороны движения] речи не идет. Также ОНФ не располагает информацией о технических параметрах вещания, добавил представитель организации. «В современных условиях, когда любая инфраструктура уязвима, спутниковое вещание – это наиболее приемлемый вариант», – отметил он.
Минцифры не располагает техническими деталями реализации проекта спутникового телевидения «Русский мир», но всегда поддерживает новые инициативы, связанные с цифровизацией всех субъектов РФ, сообщил представитель ведомства. «Данный проект позволит устранить пробел, связанный с федеральным телевещанием, и предоставит возможность жителям новых регионов получать ту же информацию, что и в остальной части России», – заявил он.
Как следует из информации на сайте «Русского мира», для конечных абонентов услуги этого оператора будут предоставляться бесплатно. «Для того чтобы получить индивидуальный комплект, необходимо обратиться в местную администрацию с соответствующим заявлением», – отмечается в сообщении издания «Донпресс». Представитель ОНФ подчеркнул, что региональные отделения движения помогают местным администрациям привлекать волонтеров для установки оборудования. В ОНФ считают важной задачу по обеспечению доступа жителей новых регионов России к федеральному телевещанию, добавил собеседник в движении.
Учредителем «Русского мира» выступает зарегистрированная в Луганске одноименная компания, следует из данных регистратора доменов Nic.ru, а также из данных СПАРК. Ее учредителем, в свою очередь, стала Алина Панова. Профиль «Русского мира» – деятельность в области телевизионного вещания. Если компания в России планирует работать как спутниковый оператор, она должна получить лицензию на эфирное вещание, обращает внимание вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин. В то же время на российском рынке известно только четыре оператора спутникового телевидения – «Триколор ТВ», «НТВ-плюс», «Орион» и ТВ от МТС, добавляет управляющий партнер аналитической компании «ТМТ консалтинг» Елена Крылова.
Столь небольшое число спутниковых операторов в РФ объясняется высокой стоимостью спутникового сигнала, поэтому каждый работающий в России оператор заинтересован в покрытии как можно большей территории, работа в пределах одного или нескольких небольших регионов такому бизнесу неинтересна, рассуждает собеседник в отраслевой ассоциации. Вполне возможен такой вариант, что компания арендует спутниковые мощности у крупного оператора, добавляет он. В то же время спутниковый ресурс для такого проекта могли «отдать с дисконтом», заключает собеседник в одной из компаний на рынке спутникового ТВ.
Запуск российского спутникового телевещания в новых регионах – это естественный процесс, считает депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Бородай. На этих территориях наблюдается переходный период, понятно, что в скором времени инфраструктура будет адаптироваться, продолжил он: «Там начинает нормально работать обычная сотовая связь».
Запуск такого проекта, как «Русский мир», на новых территориях – это «довольно важная история», отмечает политолог Евгений Минченко. По его словам, во время референдума о вхождении этих регионов в состав РФ в конце сентября 2022 г. основными каналами коммуникации на этих территориях были Telegram и щиты наружной рекламы. «Понятно, что сейчас есть задача полноценно ввести эти территории в российское информационное пространство, поэтому запуск этого проекта, на мой взгляд, совершенно логичная история», – добавляет политолог.