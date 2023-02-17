Оборотные штрафы за отсутствие СОРМ могут сократить число операторов

Оборотные штрафы за отсутствие СОРМ могут сократить число операторовНебольшим компаниям будет непросто выполнить новые требования, считают эксперты
Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила разработанный Минцифры законопроект об оборотных штрафах для операторов связи за отказ устанавливать систему оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), сообщили два источника, знакомых с ходом обсуждения документа. Уже 16 февраля 2023 г. правительство внесло проект в Госдуму, он опубликован на портале парламента. Новые правила могут вступить в силу 1 января 2024 г. В весеннюю сессию законопроект примут в первом чтении, сказал один из собеседников «Ведомостей».
Оборудование для СОРМ позволяет хранить интернет-трафик пользователей, текстовые сообщения и записи телефонных разговоров. Операторы обязаны устанавливать его по «закону Яровой» (закон, или пакет, Яровой включает поправки в закон «О противодействии терроризму» и в УК, назван по имени одного из соавторов - депутата Госдумы от «Единой России» Ирины Яровой).
Что требует закон Яровой
Закон Яровой вступил в силу в 2018 г. С 1 октября 2018 г. операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию. В то же время операторы неоднократно предупреждали о том, что выполнение положений закона об увеличении емкости хранения требует существенных затрат. В связи с этим Минцифры дважды давало операторам годовую отсрочку по исполнению требования: в 2020 г. из-за пандемии и летом 2022 г.
Сейчас штрафы за отсутствие СОРМ составляют от 300 000 до 500 000 руб., а за повторное выявление нарушений — от 2 млн до 6 млн руб., указано в пояснительной записке к законопроекту. В 2018 г. было выявлено 1292 нарушения у 237 юрлиц, в 2019 г. – 1237 у 196 юрлиц, в 2020 г. – 867 у 177 юрлиц (из-за пандемии проверок проводилось меньше), в 2021 г. – 1110 у 206 юрлиц. Данных за 2022 г. в пояснительной записке нет.
Согласно новым поправкам в КоАП, за отсутствие СОРМ на оператора будет наложен штраф в размере от 0,001 до 0,003% годовой выручки, за повторное нарушение – в размере от 0,01 до 0,03% от годовой выручки. Речь идет о выручке, полученной от оказания услуг связи на территории субъекта РФ, где выявлено правонарушение. В обоих случаях штраф не может быть меньше 1 млн руб.
С инициативой о введении оборотных штрафов Минцифры выступало в июне 2021 г., но тогда размер штрафа предлагалось установить на уровне от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн руб., сообщал «Интерфакс».
Введение оборотных штрафов за нарушение требований СОРМ станет дополнительным стимулом для операторов связи к соблюдению законодательства, направленного на обеспечение безопасности граждан, а также позволит правоохранительным органам расследовать преступления и предотвращать теракты, говорит представитель Роскомнадзора.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры.
По данным генерального директора консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, у большинства мелких операторов СОРМ для исполнения закона Яровой не установлена. Поэтому возможное принятие закона о введении оборотных штрафов от выручки оператора в конкретном регионе сильнее всего скажется на небольших компаниях, говорит он. Новшество может привести к объединению мелких операторов и снижению выручки средних игроков, считает юрист.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что стоимость такого оборудования составляет от 2 млн до 7,5 млн руб. в зависимости от предусмотренной скорости передачи данных.
Для мелких операторов (менее 10 000 клиентов) ставить у себя на сетях СОРМ разорительно, согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, принятие законопроекта может поставить под угрозу существование нескольких тысяч мелких игроков и привести к консолидации телекомрынка. Впрочем, все будет зависеть от того, насколько активно нарушения будут выявляться, ведь многие микропредприятия надеются на то, что «к ним не придут» и «до них дело не дойдет», говорит Кусков.
Последствия от принятия законопроекта будут зависеть от того, какой подход власти выберут для вынесения штрафов, полагает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров. Выполнение требований по внедрению СОРМ от операторов зависит только частично, говорит эксперт. Делить ответственность они должны с производителями СОРМ, которые порой затягивают сроки поставок, а в некоторых случаях устанавливают оборудование, не прошедшее проверку правоохранительных органов, считает Стуров. По его оценке, около 20% мелких операторов не выполняют требования СОРМ, что не всегда связано с их недобросовестностью. Но при этом мелкие операторы по-прежнему взаимодействуют с сотрудниками ФСБ «в ручном режиме», отметил Стуров.
«Нарушения допускают как небольшие операторы, так и крупные при модернизации узлов связи», – уточнил представитель Роскомнадзора.
Представители МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 воздержались от комментариев. В «Ростелекоме» и «Эр-Телекоме» не ответили на запросы «Ведомостей».
Новый законопроект – не первая мера, призванная урегулировать рынок мелких операторов. Летом 2022 г. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который повышает в 133 раза – с 7000 до 1 млн руб. – пошлину за выдачу телекомлицензии. Низкая стоимость лицензий позволяла региональным операторам регистрировать новые компании и получать на них новые лицензии в случае проверок и назначения штрафов за отсутствие СОРМ, писали «Ведомости» в июне прошлого года.