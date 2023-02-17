Оборотные штрафы за отсутствие СОРМ могут сократить число операторов

Что требует закон Яровой

Закон Яровой вступил в силу в 2018 г. С 1 октября 2018 г. операторы обязаны хранить весь интернет-трафик пользователей в течение шести месяцев, а емкость технических средств хранения увеличивается ежегодно на 15% в течение пяти лет с даты ввода их в эксплуатацию. В то же время операторы неоднократно предупреждали о том, что выполнение положений закона об увеличении емкости хранения требует существенных затрат. В связи с этим Минцифры дважды давало операторам годовую отсрочку по исполнению требования: в 2020 г. из-за пандемии и летом 2022 г.