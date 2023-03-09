Tele2 может использовать этот бренд и по истечении соглашения со шведским правообладателем

Tele2 может использовать этот бренд и по истечении соглашения со шведским правообладателемСрок действия соглашения должен истечь в сентябре 2023 года
У российского телекомоператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») в сентябре 2023 г. истекает срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда Tele2. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к оператору, и гендиректор крупной IТ-компании. Tele2 в указанный срок проводить ребрендинг не собирается, категорично заявил представитель оператора.
Представитель шведской Tele2 Фредрик Холлстон отказался раскрывать «Ведомостям» срок окончания действия контракта на использование бренда Tele2 российским оператором, сославшись на конфиденциальность соглашения. Он уточнил, что шведская компания не планирует продлевать разрешение на использование бренда после истечения срока. Права на товарный знак никак не влияют на использование оператором лицензии на оказание услуг связи, т. е. по истечении срока контракта со шведской компанией российский оператор сможет и дальше обслуживать абонентов.