Tele2 может использовать этот бренд и по истечении соглашения со шведским правообладателем

Представитель шведской Tele2 Фредрик Холлстон отказался раскрывать «Ведомостям» срок окончания действия контракта на использование бренда Tele2 российским оператором, сославшись на конфиденциальность соглашения. Он уточнил, что шведская компания не планирует продлевать разрешение на использование бренда после истечения срока. Права на товарный знак никак не влияют на использование оператором лицензии на оказание услуг связи, т. е. по истечении срока контракта со шведской компанией российский оператор сможет и дальше обслуживать абонентов.