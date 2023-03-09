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Tele2 может использовать этот бренд и по истечении соглашения со шведским правообладателем

Срок действия соглашения должен истечь в сентябре 2023 года
Анна Устинова Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

У российского телекомоператора Tele2 (ООО «Т2 мобайл») в сентябре 2023 г. истекает срок действия контракта со шведской Tele2 AB на использование бренда Tele2. Об этом рассказали «Ведомостям» источник, близкий к оператору, и гендиректор крупной IТ-компании. Tele2 в указанный срок проводить ребрендинг не собирается, категорично заявил представитель оператора.

Представитель шведской Tele2 Фредрик Холлстон отказался раскрывать «Ведомостям» срок окончания действия контракта на использование бренда Tele2 российским оператором, сославшись на конфиденциальность соглашения. Он уточнил, что шведская компания не планирует продлевать разрешение на использование бренда после истечения срока. Права на товарный знак никак не влияют на использование оператором лицензии на оказание услуг связи, т. е. по истечении срока контракта со шведской компанией российский оператор сможет и дальше обслуживать абонентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных