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В новых регионах России начинают строительство мобильных сетей

На финансирование установки базовых станций сотовой связи может потребоваться 22 млрд рублей
Анастасия Курашева Анна Устинова
Сейчас на новых территориях продолжаются боевые действия, поэтому не стоит ожидать, что там будет «полноценное ковровое покрытие», как в других российских регионах / РИА Новости

Минцифры России согласовало установку 400 базовых станций сотовой связи в ДНР до 1 марта 2024 г. Это должен будет сделать оператор «Феникс» (ГУП ДНР «РОС»). Аналогичное количество базовых станций должны будут построить и другие операторы, которые хотят начать работать в регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра связи ДНР Руслан Лебедев.

«Есть планы установки дополнительных базовых станций в ДНР, согласованные Министерством цифрового развития РФ и доведенные до операторов мобильной связи», – сообщил «Ведомостям» Лебедев. «Феникс», по его словам, выполняет планы за счет собственных средств и все необходимое оборудование уже закуплено. Вендоров оборудования Лебедев не уточнил. Сейчас компания выполнила монтаж более чем 50 базовых станций, другие операторы «проводят проектно-изыскательные работы», говорит заместитель министра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных