В новых регионах России начинают строительство мобильных сетей

«Есть планы установки дополнительных базовых станций в ДНР, согласованные Министерством цифрового развития РФ и доведенные до операторов мобильной связи», – сообщил «Ведомостям» Лебедев. «Феникс», по его словам, выполняет планы за счет собственных средств и все необходимое оборудование уже закуплено. Вендоров оборудования Лебедев не уточнил. Сейчас компания выполнила монтаж более чем 50 базовых станций, другие операторы «проводят проектно-изыскательные работы», говорит заместитель министра.