В новых регионах России начинают строительство мобильных сетей

В новых регионах России начинают строительство мобильных сетейНа финансирование установки базовых станций сотовой связи может потребоваться 22 млрд рублей
Минцифры России согласовало установку 400 базовых станций сотовой связи в ДНР до 1 марта 2024 г. Это должен будет сделать оператор «Феникс» (ГУП ДНР «РОС»). Аналогичное количество базовых станций должны будут построить и другие операторы, которые хотят начать работать в регионе. Об этом «Ведомостям» рассказал замминистра связи ДНР Руслан Лебедев.
«Есть планы установки дополнительных базовых станций в ДНР, согласованные Министерством цифрового развития РФ и доведенные до операторов мобильной связи», – сообщил «Ведомостям» Лебедев. «Феникс», по его словам, выполняет планы за счет собственных средств и все необходимое оборудование уже закуплено. Вендоров оборудования Лебедев не уточнил. Сейчас компания выполнила монтаж более чем 50 базовых станций, другие операторы «проводят проектно-изыскательные работы», говорит заместитель министра.