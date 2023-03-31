Власти ОАЭ решили закрыть МТС-банк спустя три месяца после выдачи лицензии

Власти ОАЭ решили закрыть МТС-банк спустя три месяца после выдачи лицензииЭксперимент группы МТС провалился из-за санкций, не успев стартовать
Центробанк ОАЭ объявил об отзыве лицензии у МТС-банка. Согласно заявлению регулятора, кредитной организации предписывается свернуть операции в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть подразделение.
ЦБ ОАЭ объяснил этот шаг санкционными рисками. Рассматривались разные варианты продолжения работы, но в итоге принято решение аннулировать лицензию филиалу МТС-банка. В период ликвидации ему будет запрещено открывать новые счета, а также проводить транзакции. Исключение касается только погашения обязательств, уточнил регулятор.
МТС-банк получил лицензию ЦБ ОАЭ 1 января 2023 г. 8 февраля газета Financial Times писала, что власти США и Европы обеспокоены взаимодействием России и Арабских Эмиратов. Тогда источник газеты рассказал, что заместитель министра финансов США Брайан Нельсон поднял вопрос о выдаче лицензии российскому банку во время визита в Абу-Даби.
Тогда же издание отмечало, что МТС-банк стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ. Предполагалось, что выдача лицензии не попавшему под санкции кредитору удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны проживающих на данный момент в стране россиян.
24 февраля 2023 г. МТС-банк попал под санкции США и Великобритании. В Центробанке ОАЭ заявляли, что «изучают доступные варианты в связи с новым статусом банка».
«В течение шести месяцев МТС-банк продолжит исполнять все взятые на себя обязательства по расчетам перед действующими клиентами и гарантирует сохранность их денежных средств», – отметил представитель МТС-банка, отказавшись отвечать на вопросы «Ведомостей» по отзыву лицензии.
Представитель всей группы МТС предпочел не отвечать на вопросы относительно МТС-банка.
До недавнего времени подразделение в ОАЭ было и у Сбербанка. Но 26 декабря 2022 г. организация объявила о закрытии своего офиса в стране. Как тогда сообщил зампред правления Сбера Александр Ведяхин, решение также было принято из-за санкционных рисков. Несмотря на закрытие офиса, в банке пообещали продолжать помогать работать клиентам на рынке ОАЭ.
«МТС-банк является вторым по величине каналом дохода группы МТС и основным драйвером роста бизнеса компании», – отметил аналитик «Финама» Леонид Делицын. Пока еще главный источник дохода – услуги связи, напомнил он: «Другие направления либо уже отжили свое, как, например, цифровая розница, либо – даже если и будут потенциально быстро расти – их текущие показатели пока невелики. Прежде всего, это облачное направление», – констатировал эксперт. Впрочем, и перспективы основного бизнеса группы, в том числе на фоне ребрендинга, который пока сложно назвать однозначно успешным, довольно туманны, сомневается эксперт.
Обычно отзыв лицензии какого-либо банка связан с какими-либо нарушениями в работе этого банка, отмечает юрист Анна Грецкая, руководитель юридического бутика «Формула успеха». Но в данном случае отзыв связан ислкючительно с санкциями США в отношении МТС-банка. «Работа этого отделения до последнего времени и так была фактически парализована на территории Арабских Эмиратов. В связи с этим отзыв лицензии просто фиксирует вывод этого банка с территории этого государства», – отмечает юрист. По ее словам, это вынужденная мера. «Все банки, которые попали под санции США, лишены права открывать счета, проводить операции и т. д, добавила Грецкая.
«Вероятно, проект в ОАЭ был во многом экспериментальным, но в новых условиях наложенных на банк санкций эксперимент не совсем удался», – добавляет аналитик «Велес капитала» Артем Михайлин. По его мнению, значимого эффекта на отзыв лицензии в ОАЭ на всю группу МТС не последует.
По словам Грецкой, Центральный банк ОАЭ является основным регулирующим органом, который несет ответственность за надзор за банками в Арабских Эмиратах, за исключением Дубайского международного финансового центра (DIFC) и глобального рынка Абу-Даби. «Для регистрации финансового учреждения в ОАЭ 51% такой организации (за пределами свободных зон) должен принадлежать гражданам ОАЭ или организациям, полностью принадлежащим гражданам ОАЭ», – отметила она. По ее словам, регистрация филиала иностранного банка в ОАЭ представляет право заниматься коммерческим банковским делом в Эмиратах, но сначала необходимо получить лицензию от Центрального банка ОАЭ и открыть счет в банке ОАЭ для своих операций.
ОАЭ – государство, в котором действуют нормы шариата, напоминает Грецкая. «Например, есть ограничения на получение процентного дохода по займам. Данный факт влияет на выбор механизма внутригруппового финансирования с участием компаний в ОАЭ, вместо процентных займов приходится применять беспроцентные займы или вклады в капитал», – отметила она. Также на практике проценты по займам могут интегрировать в какие-то другие соглашения между компаниями, например договоры на оказание услуг.
По последним данным «Интерфакс ЦЭА» на 2021 г., МТС-банк занимал 31-е место по величине активов. По данным «РИА Рейтинга» на 1 февраля 2022 г., тогда банк занимал уже 33-е место в российской банковской системе по величине активов. После февраля 2022 г. банки перестали раскрывать в обязательном порядке бухгалтерский баланс на сайте ЦБ, а также отчетность по МСФО.
«Принятое Центральным банком ОАЭ решение об аннулировании лицензии МТС-банка – очень важный прецедент для подсанкционных компаний, которые планируют переориентировать свою экономическую деятельность в юрисдикции, которые не имеют автономный режим санкций в отношении РФ», – констатирует Кира Винокурова, специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper. По ее словам, данный случай заставляет разделять дружественные страны на те, политика которых остается нейтральной в отношении санкций против России, и имеющих тесные экономические связи с западными юрисдикциями, а тем более с США. «Вторая категория дружественных стран стремится найти баланс таким образом, чтобы их граждане имели возможность продолжать свою внешнеэкономическую деятельность, и при этом снизить потенциальные риски распространения на них санкционных ограничений», – добавила она.