Власти ОАЭ решили закрыть МТС-банк спустя три месяца после выдачи лицензии

«Принятое Центральным банком ОАЭ решение об аннулировании лицензии МТС-банка – очень важный прецедент для подсанкционных компаний, которые планируют переориентировать свою экономическую деятельность в юрисдикции, которые не имеют автономный режим санкций в отношении РФ», – констатирует Кира Винокурова, специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper. По ее словам, данный случай заставляет разделять дружественные страны на те, политика которых остается нейтральной в отношении санкций против России, и имеющих тесные экономические связи с западными юрисдикциями, а тем более с США. «Вторая категория дружественных стран стремится найти баланс таким образом, чтобы их граждане имели возможность продолжать свою внешнеэкономическую деятельность, и при этом снизить потенциальные риски распространения на них санкционных ограничений», – добавила она.