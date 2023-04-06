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Крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за ДНР заходит и в ЛНР

В регионах компания может предоставлять трафик местным операторам
Анна Устинова
«Миранда-медиа»

«Миранда-медиа» (работает в Крыму, принадлежит «Ростелекому» на 20%) выходит в ЛНР. Оператор опубликовал вакансии для специалистов в области связи в Луганске на рекрутинговом сервисе HH.ru, обнаружили «Ведомости». Представитель «Миранда-медиа» отказался от комментариев. «Ведомости» направили запросы в Минцифры России и минсвязи ЛНР.

Начальнику участка технической эксплуатации предстоит заняться эксплуатацией сетей связи, организовать аварийно-восстановительные работы, спланировать строительство волоконно-оптических сетей и проверять выполненные работы, указано в описании размещенной 24 марта вакансии. Зарплата составит от 60 000 руб. на руки. Также «Миранда-медиа» ищет специалиста по работе с операторами связи, который должен заняться продажей услуг другим операторам ЛНР, координировать взаимодействие с местными игроками по аренде «последних миль», указано на HH.ru. Эта вакансия была опубликована 28 марта. Зарплата составит от 50 000 руб. на руки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных