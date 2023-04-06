Крымский оператор связи «Миранда-медиа» вслед за ДНР заходит и в ЛНР

Начальнику участка технической эксплуатации предстоит заняться эксплуатацией сетей связи, организовать аварийно-восстановительные работы, спланировать строительство волоконно-оптических сетей и проверять выполненные работы, указано в описании размещенной 24 марта вакансии. Зарплата составит от 60 000 руб. на руки. Также «Миранда-медиа» ищет специалиста по работе с операторами связи, который должен заняться продажей услуг другим операторам ЛНР, координировать взаимодействие с местными игроками по аренде «последних миль», указано на HH.ru. Эта вакансия была опубликована 28 марта. Зарплата составит от 50 000 руб. на руки.