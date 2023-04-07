Роскомнадзор будет контролировать хранение данных в сетях предприятий

Проект постановления — это подзаконный акт к закону № 75-ФЗ, который был принят 18 марта 2023 г. Это поправки к закону «О связи», которые вступят в силу с 1 сентября 2023 г. В соответствии с поправками владельцы технологических сетей связи с номером автономной системы (то есть со своим выходом в интернет) должны хранить в течение трех лет данные о трафике и предоставлять к ним доступ при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Для этого они должны установить специальные системы (СОРМ). В проекте постановления уточняется, что владельцы технологических сетей связи должны хранить информацию о самих фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки информации, данные о взаимодействии пользователей и о них самих в этих сетях.