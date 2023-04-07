Роскомнадзор будет контролировать хранение данных в сетях предприятий

Роскомнадзор будет контролировать хранение данных в сетях предприятийЭто коснется и систем управления производственными процессами
Роскомнадзор возьмет на себя обязательства по контролю за хранением информации владельцами технологических сетей связи. Об этом говорится в разработанном Минцифры проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов 6 апреля 2023 г.
Проект постановления — это подзаконный акт к закону № 75-ФЗ, который был принят 18 марта 2023 г. Это поправки к закону «О связи», которые вступят в силу с 1 сентября 2023 г. В соответствии с поправками владельцы технологических сетей связи с номером автономной системы (то есть со своим выходом в интернет) должны хранить в течение трех лет данные о трафике и предоставлять к ним доступ при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Для этого они должны установить специальные системы (СОРМ). В проекте постановления уточняется, что владельцы технологических сетей связи должны хранить информацию о самих фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки информации, данные о взаимодействии пользователей и о них самих в этих сетях.
«Свои технологические сети связи есть у крупных корпораций. Такие сети используются не для предоставления услуг связи, но, например, для управления процессами на производстве», – уточнил представитель Минцифры.
Предложение о том, чтобы возложить обязанность по контролю за исполнением требований закона на Роскомнадзор (РКН), впервые обсуждалась на заседании комитета Госдумы по информполитике 15 февраля, сообщали «Ведомости». Тогда замруководителя РКН Олег Терляков заявил, что для осуществления новых функций РКН потребуется дополнительное финансирование на доработку системы и увеличение штата сотрудников.
Комментируя новый проект постановления, представитель Роскомнадзора сообщил, что не может предоставить дополнительную информацию.
Технологические сети связи образуют закрытую среду для передачи трафика, поступающего от инженерных и технологических систем, отмечает советник генерального директора ГК «Цифра» Андрей Яцков. На практике владельцами таких сетей связи являются операторы связи и крупные производственные компании. Согласно закону «О связи», технологические сети связи предназначены для обеспечения производственной деятельности организаций, управления технологическими процессами в производстве, соглашается юрист, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Никита Данилов.
При этом под сетью связи понимается технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи, продолжает он. То есть это может быть, например, технологическая инфраструктура, созданная на промышленном производстве.
Требование хранить информацию позволит контролировать производственные процессы, отмечает аналитик агентства MForum Алексей Бойко.
Но в феврале 2023 г. член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») уточнял «Ведомостям», что речь в поправках идет не только о сетях предприятий, но и сетях любых цифровых сервисов.
Речь может идти и о технологических сетях с автономным номером системы (ASN), которые не используются для непосредственного предоставления услуг связи, в отличие от сетей операторов, подтверждает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернету вещей Александр Сиволобов. Например, к таким сетям относятся крупнейшие российские корпорации, вебхостеры, интернет-компании и маркетплейсы.
Вопрос может решаться в зависимости от схемы построения сети и ее присоединения к интернету, объясняет источник «Ведомостей», близкий к одному из операторов связи. «Если сеть подключена к интернету через оператора связи – есть возможность использовать СОРМ этого оператора. Если сеть имеет автономный выход в интернет, владелец техсети сам обеспечивает хранение необходимой информации», – говорит собеседник.
По уже действующему «закону Яровой» операторы связи должны хранить все записи звонков и сообщения абонентов в течение полугода, а метаданные о фактах соединения – три года. Он имеет более расширенное действие, нежели законодательная новелла, которая вступит в силу с 1 сентября 2023 г., продолжает собеседник «Ведомостей». Если «закон Яровой» обязывает хранить содержание сообщений и факт передачи, то принимаемый законопроект – только факт передачи.
Кроме того, есть сложности с установкой СОРМ: мощности в дефиците, оборудование дорожает, предупреждает Бойко. В то же время финансовая нагрузка от утраты информации существеннее организации установки СОРМ на технологических сетях, обращает внимание он. Если организация не готова обеспечивать установку СОРМ самостоятельно, то вероятнее всего она будет покупать у операторов связи услугу «аутсорминга», т. е. обеспечивать транзит трафика присоединяемого оператора через свой узел связи, на котором уже реализован комплекс СОРМ, полагает гендиректор консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрий Галушко.