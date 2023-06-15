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«Ростелеком» готовит к запуску венчурный фонд

Оператор планирует объявить об этом на ПМЭФ-2023
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Фотохост-агентство РИА Новости

«Ростелеком» планирует запустить венчурный фонд объемом в несколько миллиардов рублей. Он может появиться появиться до конца лета, рассказал «Ведомостям» источник, участвовавший в консультациях по его созданию. Эту информацию подтвердил собеседник в компании. Оператор намерен объявить об этом в ближайшее время на ПМЭФе, уточнили они.

От официальных комментариев представитель «Ростелекома» воздержался.

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«Новый фонд создается в дополнение к уже функционирующему с 2015 г. в контуре оператора фонду “КоммИТ Кэпитал”. От действующего фонда он будет отличаться фокусом», – отметил источник «Ведомостей» в «Ростелекоме»» Объем этого фонда будет составлять «несколько миллиардов рублей», подтвердил он, не раскрыв точных цифр. 

«КоммИТ Кэпитал» создан в форме хозяйственного общества, говорит партнер, руководитель венчурной практики ASB Consulting Group Екатерина Захарова. Возможно, «Ростелеком» хочет создать новый фонд в иной правовой форме, которая больше подходит для работы венчурных фондов, предположила она. С другой стороны, продолжает Захарова, новый фонд может иметь иной инвестиционный мандат: например, инвестировать в проекты на более поздних стадиях, как продолжение работы с имеющимся портфелем. «Еще одной причиной может быть привлечение в новый фонд других инвесторов», – добавила эксперт.

В начале июня на конференции ЦИПР премьер-министр Михаил Мишустин призвал к созданию отраслевых венчурных фондов, которые должны способствовать развитию ИТ-сектора. Новый фонд «Ростелекома» как раз направлен на участие в этой отраслевой программе развития ИТ-сектора, добавил один из источников «Ведомостей».

Привлечение средств в виде венчурных инвестиций должно заместить собой грантовую поддержку отечественной отрасли ИТ-стартапов, говорил в апреле министр цифрового развития России Максут Шадаев. Он пояснял, что грантов не может хватить для поддержки всей отрасли, поэтому государству необходимо развивать институт венчурных инвестиций.

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За год они планируют привлечь в венчурные проекты 3 млрд рублей

Размер фонда в несколько миллиардов рублей – довольно существенный для российских венчурных фондов, говорили «Ведомостям» эксперты, комментируя инициативу правительства по поддержке венчура. Сумму в 3 млрд руб. называл «приличной для российского фонда» основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах. По его словам, за последние пять лет венчурных фондов объемом более 2 млрд руб. на российском рынке было создано менее десяти. 3 млрд руб. – «типичный размер российского венчурного фонда, хотя в связи с инфляцией и снижением курса рубля многие команды сейчас пытаются поднять более крупные суммы», подчеркивал управляющий партнер инвестбанка BSF Capital Алексей Басов.

По оценке Захаровой, объем фонда в несколько миллиардов рублей – порядка 5-6 млрд руб – является «базовым для корпоративных фондов», такой объем дает возможность реализовать потенциал фонда без потери качества портфеля. Но, по ее словам, многое будет зависеть от  инвестиционной стратегии, которую выберет «Ростелеком».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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