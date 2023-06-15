«Ростелеком» готовит к запуску венчурный фонд

Размер фонда в несколько миллиардов рублей – довольно существенный для российских венчурных фондов, говорили «Ведомостям» эксперты, комментируя инициативу правительства по поддержке венчура. Сумму в 3 млрд руб. называл «приличной для российского фонда» основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах. По его словам, за последние пять лет венчурных фондов объемом более 2 млрд руб. на российском рынке было создано менее десяти. 3 млрд руб. – «типичный размер российского венчурного фонда, хотя в связи с инфляцией и снижением курса рубля многие команды сейчас пытаются поднять более крупные суммы», подчеркивал управляющий партнер инвестбанка BSF Capital Алексей Басов.