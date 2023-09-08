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Магазин RuStore адаптируют под операционную систему «Аврора»

Разработчикам представленных в нем приложений придется приспосабливать их под отечественную ОС самостоятельно
Екатерина Кинякина
За время существования российской ОС «Аврора» было выпущено немногим более 500 000 мобильных устройств на ее базе / Владимир Астапкович / РИА Новости

До конца 2023 г. VK адаптирует отечественный магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с планами компаний, и подтвердили официальные представители обоих разработчиков. После того как магазин будет запущен, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно, уточнил представитель VK.

«Продуктовые и инженерные команды «Открытой мобильной платформы» (ОМП) и VK уже ведут активную совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы «Аврора», – сообщил «Ведомостям» представитель ОМП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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