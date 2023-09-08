Магазин RuStore адаптируют под операционную систему «Аврора»Разработчикам представленных в нем приложений придется приспосабливать их под отечественную ОС самостоятельно
До конца 2023 г. VK адаптирует отечественный магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с планами компаний, и подтвердили официальные представители обоих разработчиков. После того как магазин будет запущен, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно, уточнил представитель VK.
«Продуктовые и инженерные команды «Открытой мобильной платформы» (ОМП) и VK уже ведут активную совместную работу, обеспечивая интеграцию RuStore и операционной системы «Аврора», – сообщил «Ведомостям» представитель ОМП.
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