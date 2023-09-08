Магазин RuStore адаптируют под операционную систему «Аврора»

До конца 2023 г. VK адаптирует отечественный магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с планами компаний, и подтвердили официальные представители обоих разработчиков. После того как магазин будет запущен, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно, уточнил представитель VK.