Путин поручил заняться приземлением сетевых компьютерных игр

Первоначально с инициативой по созданию отдельного игрового регулятора в ходе заседания выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что играми в интернете занимаются американские и канадские компании. «Около $5 млрд примерно оборот, который выводится через зону .com за границу», – сказал Кремлев. В некоторых играх пропагандируются «антигосударственные ценности», отметил он: «Все российское там – все плохое. Вот, например, в одной из игр там стреляешь, если ты убьешь русского, получаешь баллы» (цитаты по сайту РБК). Он не уточнил, о какой игре идет речь.