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Путин поручил заняться приземлением сетевых компьютерных игр

Их нужно будет перенести на российские серверы и в доменную зону .ru
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал реализовать предложение о создании отдельного органа регулирования сетевых игр, а также о переносе их на серверы, расположенные на территории России, и на домены в зоне .ru. Эти предложения обсуждались на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, которое глава государства провел 19 октября.

Первоначально с инициативой по созданию отдельного игрового регулятора в ходе заседания выступил глава исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев. Он отметил, что играми в интернете занимаются американские и канадские компании. «Около $5 млрд примерно оборот, который выводится через зону .com за границу», – сказал Кремлев. В некоторых играх пропагандируются «антигосударственные ценности», отметил он: «Все российское там – все плохое. Вот, например, в одной из игр там стреляешь, если ты убьешь русского, получаешь баллы» (цитаты по сайту РБК). Он не уточнил, о какой игре идет речь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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