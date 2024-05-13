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Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО

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Анна Устинова
Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы большой четверки в 2023 г. установили 79 000 новых базовых станций (БС), увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн шт. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился Роскомнадзор (РКН). В 2021 г. операторы установили 82 000 БС, а за 2022 г. – около 30 000, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику Telecom Daily весной 2022 г. Таким образом, за 2023 г. операторы вернулись к темпам роста сети, существовавшим до начала СВО.

По статистике РКН, активнее всего в прошлом году строилась Tele2: количество ее БС выросло на 14,2% до 289 000 шт. На 2-м месте по темпам ввода БС в эксплуатацию шел «Вымпелком» (бренд «Билайн»), количество БС которого увеличилось на 8,6% до 292 000 шт. 3-е место занимала МТС, количество БС которой выросло на 6% до 297 000 шт., а на четвертом расположился лидер по числу БС – «Мегафон», увеличивший свою сеть всего на 1% до 318 000 БС. Суммарно по всем операторам на конец 2023 г. функционировало 1,07 млн БС 4G и 648 000 БС 2G и 3G.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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