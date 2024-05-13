Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО

По статистике РКН, активнее всего в прошлом году строилась Tele2: количество ее БС выросло на 14,2% до 289 000 шт. На 2-м месте по темпам ввода БС в эксплуатацию шел «Вымпелком» (бренд «Билайн»), количество БС которого увеличилось на 8,6% до 292 000 шт. 3-е место занимала МТС, количество БС которой выросло на 6% до 297 000 шт., а на четвертом расположился лидер по числу БС – «Мегафон», увеличивший свою сеть всего на 1% до 318 000 БС. Суммарно по всем операторам на конец 2023 г. функционировало 1,07 млн БС 4G и 648 000 БС 2G и 3G.