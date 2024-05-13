Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВО

Большая четверка операторов мобильной связи вернулась к темпам роста сети до начала СВОКомпании использовали складские запасы и наладили поставки китайского б/у оборудования
Операторы большой четверки в 2023 г. установили 79 000 новых базовых станций (БС), увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн шт. Такой статистикой с «Ведомостями» поделился Роскомнадзор (РКН). В 2021 г. операторы установили 82 000 БС, а за 2022 г. – около 30 000, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику Telecom Daily весной 2022 г. Таким образом, за 2023 г. операторы вернулись к темпам роста сети, существовавшим до начала СВО.
По статистике РКН, активнее всего в прошлом году строилась Tele2: количество ее БС выросло на 14,2% до 289 000 шт. На 2-м месте по темпам ввода БС в эксплуатацию шел «Вымпелком» (бренд «Билайн»), количество БС которого увеличилось на 8,6% до 292 000 шт. 3-е место занимала МТС, количество БС которой выросло на 6% до 297 000 шт., а на четвертом расположился лидер по числу БС – «Мегафон», увеличивший свою сеть всего на 1% до 318 000 БС. Суммарно по всем операторам на конец 2023 г. функционировало 1,07 млн БС 4G и 648 000 БС 2G и 3G.