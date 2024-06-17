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Компании получат открытые данные ведомств для обучения ИИ

Общедоступная информация будет размещаться на сайтах госорганов в специальном разделе
Анна Устинова
В последние годы государству все чаще приходилось скрывать данные об экономике и деятельности компаний и граждан/ Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития разработало порядок раскрытия данных госведомств в интернете. Это позволит компаниям получить доступ к информации органов власти и обучать на них модели искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий приказ вывешен 7 июня на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь государственный или муниципальный орган может признать информацию общедоступной по запросу физических и юридических лиц и опубликовать ее в специальном разделе на сайте ведомства под названием «Открытые данные». Принимать решение о размещении информации ведомство будет на основе общественной потребности в такой информации. Определять, какие данные нужны в открытом доступе, будут публичные советы, которые могут собираться на площадках при федеральных органах исполнительной власти, госорганах регионов, органах местного самоуправления, координационных и совещательных органах при правительстве России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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