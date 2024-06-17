Компании получат открытые данные ведомств для обучения ИИ

Теперь государственный или муниципальный орган может признать информацию общедоступной по запросу физических и юридических лиц и опубликовать ее в специальном разделе на сайте ведомства под названием «Открытые данные». Принимать решение о размещении информации ведомство будет на основе общественной потребности в такой информации. Определять, какие данные нужны в открытом доступе, будут публичные советы, которые могут собираться на площадках при федеральных органах исполнительной власти, госорганах регионов, органах местного самоуправления, координационных и совещательных органах при правительстве России.