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Оператор «Миранда» жалуется на МТС из-за отказа переносить номера в Крыму

Абонентам мешает то, что межрегиональное «мобильное рабство» в России формально не отменено
Мария Арялина
Анна Устинова
Чтобы перейти от МТС к местному телекомоператору, крымскому абоненту придется дважды пересечь Керченский пролив/ Ведомости

Крымский мобильный оператор «Миранда» (19,99% у «Ростелекома») направил жалобу на действия МТС в Минцифры России и управление Роскомнадзора (РКН) по Южному федеральному округу. Причина жалобы – отклонение заявок на перенос номеров крымских абонентов МТС, сообщил «Ведомостям» представитель «Миранды».

О проблеме в социальных сетях пишут и сами пользователи: они жалуются на то, что не могут перенести свой номер с МТС на другого крымского оператора. В группе «В контакте» «Черный список Севастополь» в середине июня появилась ветка с обсуждением, где пользователи пишут о том, что заключили договор с «Мирандой» на переход с сохранением номера, но через неделю абоненту позвонил представитель текущего оператора (МТС) и сообщил о том, что не может оказать услугу. Один из пользователей написал, что к МТС есть вопросы, так как «они номера не переводят, даже если данные совпадают». Еще один пользователь указал на то, что перенос номера происходит «только после угроз Роскомнадзором».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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