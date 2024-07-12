Оператор «Миранда» жалуется на МТС из-за отказа переносить номера в Крыму

О проблеме в социальных сетях пишут и сами пользователи: они жалуются на то, что не могут перенести свой номер с МТС на другого крымского оператора. В группе «В контакте» «Черный список Севастополь» в середине июня появилась ветка с обсуждением, где пользователи пишут о том, что заключили договор с «Мирандой» на переход с сохранением номера, но через неделю абоненту позвонил представитель текущего оператора (МТС) и сообщил о том, что не может оказать услугу. Один из пользователей написал, что к МТС есть вопросы, так как «они номера не переводят, даже если данные совпадают». Еще один пользователь указал на то, что перенос номера происходит «только после угроз Роскомнадзором».