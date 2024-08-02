Власти обсуждают создание института уполномоченных операторов персональных данных

По словам депутата, сегодня с точки зрения закона о ПД оператором является любой, кто их обрабатывает. «Если учесть, что в России более 5 млн юрлиц, включая ИП, то каждый из них – это оператор персональных данных, а также операторы связи, гостиницы, магазины и т. д. Далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готов вкладываться в их защиту, – отметил Хинштейн. – Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии с банковским хранилищем».