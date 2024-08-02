Власти обсуждают создание института уполномоченных операторов персональных данных

Власти обсуждают создание института уполномоченных операторов персональных данныхЭто должно обезопасить данные от утечек, но на практике может дать противоположный результат
Роскомнадзор и IT-комитет Госдумы во главе с депутатом Александром Хинштейном («Единая Россия») обсуждают создание нового института уполномоченных операторов персональных данных (ПД). Об этом Хинштейн рассказал во время подведения итогов работы весенней сессии комитета в пресс-центре ТАСС. «По нашему замыслу должны появиться те юридические лица, те структуры, которые с точки зрения своей профессиональной подготовленности и подтверждения качества их работы уполномоченными органами cмогут хранить персональные данные других», – заявил он.
По словам депутата, сегодня с точки зрения закона о ПД оператором является любой, кто их обрабатывает. «Если учесть, что в России более 5 млн юрлиц, включая ИП, то каждый из них – это оператор персональных данных, а также операторы связи, гостиницы, магазины и т. д. Далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готов вкладываться в их защиту, – отметил Хинштейн. – Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии с банковским хранилищем».