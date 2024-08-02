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Власти обсуждают создание института уполномоченных операторов персональных данных

Это должно обезопасить данные от утечек, но на практике может дать противоположный результат
Мария Арялина
Александр Хинштейн считает, что в России персональными данными граждан оперирует слишком много юрлиц/ Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор и IT-комитет Госдумы во главе с депутатом Александром Хинштейном («Единая Россия») обсуждают создание нового института уполномоченных операторов персональных данных (ПД). Об этом Хинштейн рассказал во время подведения итогов работы весенней сессии комитета в пресс-центре ТАСС. «По нашему замыслу должны появиться те юридические лица, те структуры, которые с точки зрения своей профессиональной подготовленности и подтверждения качества их работы уполномоченными органами cмогут хранить персональные данные других», – заявил он.

По словам депутата, сегодня с точки зрения закона о ПД оператором является любой, кто их обрабатывает. «Если учесть, что в России более 5 млн юрлиц, включая ИП, то каждый из них – это оператор персональных данных, а также операторы связи, гостиницы, магазины и т. д. Далеко не все из тех, кто эти персональные данные обрабатывает, готов вкладываться в их защиту, – отметил Хинштейн. – Поэтому нужно дать возможность эти персональные данные передавать какому-то уполномоченному лицу по аналогии с банковским хранилищем».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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