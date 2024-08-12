Сенаторы работают над мерами поддержки сотрудников радиоэлектронной отрасли

«Внимание и поддержка со стороны государства больше направлены к IT-отрасли», – ответил в своем письме Долгову глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский (документ также есть в распоряжении «Ведомостей»). По мнению Покровского, это создает «перекос в развитии отраслей, в том числе способствует перетеканию кадров из электроники в IT». «Особенно ярко и остро это проявилось в период проведения частичной мобилизации», – отметил глава АРПЭ.