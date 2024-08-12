Сенаторы работают над мерами поддержки сотрудников радиоэлектронной отрасли

Сенаторы работают над мерами поддержки сотрудников радиоэлектронной отраслиСейчас специалисты из таких компаний лишены льгот, которые есть у айтишников
В Совете Федерации прорабатывает меры поддержки для сотрудников компаний – производителей радиоэлектронной продукции (РЭП) и электронной компонентной базы. Письмо с запросом о приоритетных мерах господдержки таких сотрудников зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов (представляет губернатора Мурманской обл.) направил руководителям консорциумов в сфере радиоэлектронной промышленности 19 июля 2024 г. (документ есть в распоряжении «Ведомостей»). Работа проводится в рамках совершенствования системы мер государственной поддержки отечественной радиоэлектронной промышленности, указано в письме.
«Внимание и поддержка со стороны государства больше направлены к IT-отрасли», – ответил в своем письме Долгову глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский (документ также есть в распоряжении «Ведомостей»). По мнению Покровского, это создает «перекос в развитии отраслей, в том числе способствует перетеканию кадров из электроники в IT». «Особенно ярко и остро это проявилось в период проведения частичной мобилизации», – отметил глава АРПЭ.