Экс-глава Cisco в России Спэрроу станет советником в IT-компании «Аквариус»

Разработчик и производитель электроники «Аквариус» привлек к управлению компанией иностранного специалиста Джонатана Спэрроу. Ранее он занимал должность вице-президента американской компании Cisco в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в разных IT-компаниях и собеседник, близкий к Cisco. Два источника на IT-рынке также сообщали ранее, что Спэрроу мог занять должность и гендиректора «Аквариуса», сменив Владимира Степанова.