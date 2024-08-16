Экс-глава Cisco в России Спэрроу станет советником в IT-компании «Аквариус»До 2023 г. он в различных западных корпорациях отвечал за бизнес в России и Восточной Европе
Разработчик и производитель электроники «Аквариус» привлек к управлению компанией иностранного специалиста Джонатана Спэрроу. Ранее он занимал должность вице-президента американской компании Cisco в России. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в разных IT-компаниях и собеседник, близкий к Cisco. Два источника на IT-рынке также сообщали ранее, что Спэрроу мог занять должность и гендиректора «Аквариуса», сменив Владимира Степанова.
Владельцы ПК «Аквариус» скрыты в базе «СПАРК-Интерфакса». Но, как писало CNews в ноябре 2023 г. со ссылкой на представителей компании, группа «Аквариус» отошла Алексею Калинину и президенту группы Степанову. В январе 2024 г. совладельцами группы стали также Олег Власов и Надежда Бланкет.
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