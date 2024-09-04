Мобильный оператор Tele2 меняет название на Т2

Бюджеты на ребрендинг делятся так, что 1% приходится на стратегию и брендинг, а 99% идет на переделку офисов, вывесок, сайтов, приложений и рекламных материалов, оценивает Андреев. Скорее всего, основные расходы от ребрендинга придутся на переоформление точек продаж и рекламную кампанию, согласен Ноткин. «Замена вывесок может обойтись ориентировочно в 200–300 млн руб., но процесс растянется на годы. Рекламная кампания – это миллиарды рублей, но эти расходы можно постараться уместить и в рамки планового бюджета», – оценил он. Переделка офисов, как реальных, так и виртуальных, т. е. вся система офлайн- и онлайн-продаж и продвижения для компании уровня Т2, – от 1 млрд руб. и выше, считает Андреев.