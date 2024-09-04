«Миранда» запустила eSIM в ЛНР

«Миранда» запустила eSIM в ЛНРЭто позволит жителям новых регионов оформить карту российского оператора без посещения салонов связи
Мобильный оператор «Миранда» (19,99% у «Ростелекома») запустил продажу eSIM (виртуальной симкарты) в ЛНР. Об этом «Ведомостям» рассказала директор направления В2С «Миранды» Ирина Кузьмина. Это дает возможность абонентам из любого региона региона России – в том числе ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а не только ЛНР – дистанционно приобретать сотовые номера. Заказ eSIM не требует посещения офисов и салонов продаж в республике, поскольку сеть оператора работает во всех регионах.
«Миранда» согласовала онлайн-продажу eSIM с Минцифры и ФСБ, уточнила Кузьмина. Но для покупки eSIM абонент на официальном сайте компании должен выбрать тариф, номер, подтвердить свои данные через «Госуслуги», подписать договор через приложение «Госключ», оплатить услугу и включить eSIM, отсканировав QR-код.
Как «Миранда» вышла в новые регионы
«Миранда-медиа» начала свою работу в 2014 г. в Крыму с предоставления широкополосного доступа в интернет, а в мае 2024 г. запустила там мобильную сеть. С мая 2023 г. «Миранда-медиа» начала официально работать в ДНР, писали «Ведомости». Также мобильную связь от оператора можно подключить в ЛНР. По словам представителя оператора, сейчас мобильная сеть «Миранды» в ДНР и ЛНР находится в тестово-коммерческой эксплуатации. В Херсонской и Запорожской областях «Миранда» работает под брендом «Миртелеком».
Сейчас при покупке eSIM, кроме номеров с крымскими кодами 979, абоненты могут подключить электронные симкарты с префиксом ЛНР 959, рассказала топ-менеджер. По данным реестра российской системы и плана нумерации Минцифры, «Миранде» в ЛНР выдано 300 000 номеров. При этом неважно, к какому формату симкарт привязан номер – к пластику или электронной, уточнил представитель оператора.
ЛНР станет первой новой территорией, где все операторы дают клиентам eSIM, а в ДНР, Запорожской и Херсонской областях такого нет, рассказал источник «Ведомостей» в одном из операторов, работающем в регионе. Оформить eSIM также можно у «+7Телеком» и МКС, однако физически сеть МКС есть только на территории ЛНР, поэтому воспользоваться электронным номером по тарифному плану можно только в пределах региона. У «+7Телеком» покрытие, как и у «Миранды», есть в четырех новых регионах.
Со стороны «Миранды» запуск eSIM очевиден, поскольку это позволит набрать и укрепить вес в новых регионах, как оператора сотовой связи, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Скорее всего, запуск опции подключения eSIM привлечет несколько тысяч новых абонентов, прогнозирует он.
Главное удобство eSIM заключается в удобстве удаленной регистрации для пользователей, отмечает Кусков. Тем более, что новым регионам пока еще далеко до мирного состояния, поэтому возможность приобретения симкарты для связи с родными и близкими, не выезжая из региона, очень нужная инициатива, считает он.
ESIM удобна, поскольку для нее нет физических ограничений, как в случае с лотками для симкарт, говорит глава Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко. Например, на устройствах iOS можно установить более пяти eSIM, а на телефонах Android – от 5 до 7, приводит пример он. При этом на iPhone могут быть активны одновременно только две карты, а на смартфонах Android только одна, предупреждает он.
В то же время у многих жителей новых регионов уже есть физическая сим-карта, поэтому определяющим моментом будут ценовые характеристики тарифного плана «Миранды» по сравнению с тарифными планами от других действующих операторов, отмечает Кусков. К тому же не все современные устройства поддерживают технологию eSIM: цены на новые смартфоны с такой технологией начинаются примерно от 30 000 руб., обращает внимание Галушко. С учетом тех же ценовых характеристик на тарифы внедрение eSIM не сильно поможет большинству абонентов экономить на услугах связи, более того, нужно будет потратиться на новый смартфон, говорит он.