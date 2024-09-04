«Миранда» запустила eSIM в ЛНР

В то же время у многих жителей новых регионов уже есть физическая сим-карта, поэтому определяющим моментом будут ценовые характеристики тарифного плана «Миранды» по сравнению с тарифными планами от других действующих операторов, отмечает Кусков. К тому же не все современные устройства поддерживают технологию eSIM: цены на новые смартфоны с такой технологией начинаются примерно от 30 000 руб., обращает внимание Галушко. С учетом тех же ценовых характеристик на тарифы внедрение eSIM не сильно поможет большинству абонентов экономить на услугах связи, более того, нужно будет потратиться на новый смартфон, говорит он.