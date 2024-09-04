Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

«Миранда» запустила eSIM в ЛНР

Это позволит жителям новых регионов оформить карту российского оператора без посещения салонов связи
Анна Устинова
miranda-media.ru

Мобильный оператор «Миранда» (19,99% у «Ростелекома») запустил продажу eSIM (виртуальной симкарты) в ЛНР. Об этом «Ведомостям» рассказала директор направления В2С «Миранды» Ирина Кузьмина. Это дает возможность абонентам из любого региона региона России – в том числе ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а не только ЛНР – дистанционно приобретать сотовые номера. Заказ eSIM не требует посещения офисов и салонов продаж в республике, поскольку сеть оператора работает во всех регионах.

«Миранда» согласовала онлайн-продажу eSIM с Минцифры и ФСБ, уточнила Кузьмина. Но для покупки eSIM абонент на официальном сайте компании должен выбрать тариф, номер, подтвердить свои данные через «Госуслуги», подписать договор через приложение «Госключ», оплатить услугу и включить eSIM, отсканировав QR-код.

Как «Миранда» вышла в новые регионы

«Миранда-медиа» начала свою работу в 2014 г. в Крыму с предоставления широкополосного доступа в интернет, а в мае 2024 г. запустила там мобильную сеть. С мая 2023 г. «Миранда-медиа» начала официально работать в ДНР, писали «Ведомости». Также мобильную связь от оператора можно подключить в ЛНР. По словам представителя оператора, сейчас мобильная сеть «Миранды» в ДНР и ЛНР находится в тестово-коммерческой эксплуатации. В Херсонской и Запорожской областях «Миранда» работает под брендом «Миртелеком».

Сейчас при покупке eSIM, кроме номеров с крымскими кодами 979, абоненты могут подключить электронные симкарты с префиксом ЛНР 959, рассказала топ-менеджер. По данным реестра российской системы и плана нумерации Минцифры, «Миранде» в ЛНР выдано 300 000 номеров. При этом неважно, к какому формату симкарт привязан номер – к пластику или электронной, уточнил представитель оператора.

ЛНР станет первой новой территорией, где все операторы дают клиентам eSIM, а в ДНР, Запорожской и Херсонской областях такого нет, рассказал источник «Ведомостей» в одном из операторов, работающем в регионе. Оформить eSIM также можно у «+7Телеком» и МКС, однако физически сеть МКС есть только на территории ЛНР, поэтому воспользоваться электронным номером по тарифному плану можно только в пределах региона. У «+7Телеком» покрытие, как и у «Миранды», есть в четырех новых регионах.

Со стороны «Миранды» запуск eSIM очевиден, поскольку это позволит набрать и укрепить вес в новых регионах, как оператора сотовой связи, отмечает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Скорее всего, запуск опции подключения eSIM привлечет несколько тысяч новых абонентов, прогнозирует он.

Главное удобство eSIM заключается в удобстве удаленной регистрации для пользователей, отмечает Кусков. Тем более, что новым регионам пока еще далеко до мирного состояния, поэтому возможность приобретения симкарты для связи с родными и близкими, не выезжая из региона, очень нужная инициатива, считает он.

ESIM удобна, поскольку для нее нет физических ограничений, как в случае с лотками для симкарт, говорит глава Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко. Например, на устройствах iOS можно установить более пяти eSIM, а на телефонах Android – от 5 до 7, приводит пример он. При этом на iPhone могут быть активны одновременно только две карты, а на смартфонах Android только одна, предупреждает он.

В то же время у многих жителей новых регионов уже есть физическая сим-карта, поэтому определяющим моментом будут ценовые характеристики тарифного плана «Миранды» по сравнению с тарифными планами от других действующих операторов, отмечает Кусков. К тому же не все современные устройства поддерживают технологию eSIM: цены на новые смартфоны с такой технологией начинаются примерно от 30 000 руб., обращает внимание Галушко. С учетом тех же ценовых характеристик на тарифы внедрение eSIM не сильно поможет большинству абонентов экономить на услугах связи, более того, нужно будет потратиться на новый смартфон, говорит он.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных