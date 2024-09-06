Ущерб от IT-преступлений за семь месяцев достиг 91 млрд рублей

Ущерб от IT-преступлений за семь месяцев достиг 91 млрд рублейВ статистике учитывались хищение денежных средств, торговля наркотиками, экстремизм и терроризм
За семь месяцев 2024 г. ущерб от IT-преступлений в России составил 91 млрд руб. За весь 2023 г. этот показатель достиг 157 млрд руб. Соответствующая статистика следует из поступивших в органы внутренних дел заявлений граждан. Об этом рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России Даниил Филиппов на одной из сессий ВЭФ-2024.
По словам Филиппова, с 2020 по 2023 гг. количество IT-преступлений выросло на 27% – с 510 000 до 677 000. В этой статистике учитывались преступления, совершенные с помощью IT-технологий – хищение денежных средств, торговля наркотиками, экстремизм и терроризм.
В феврале Центробанк сообщал, что за 2023 г. мошенники похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее. По данным ЦБ, в I квартале 2024 г. злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.
На сегодняшний день в России крайне скудная нормативная база по направлениям борьбы с киберпреступностью, отметил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он напомнил, что Россия инициировала разработку конвенции ООН, которая должна на международном уровне объединить усилия по борьбе с киберпреступностью.
Один из соавторов разработанной концепции и главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев добавил, что проект конвенции был согласован 8 августа. «В сентябре-октябре она должна быть одобрена генсекретарем на Генеральной ассамблее ООН. Далее она будет открыта к подписанию, после государства запускают процедуру ратификации конвенции», – уточнил Акульчев.
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что за последний год было принято несколько законодательных инициатив, направленных на решение вопросов с киберпреступностью. «Мы внесли поправки к закону о национальной платежной системе. Сейчас у банков есть возможность, по крайней мере, на два дня останавливать подозрительные платежи», – отметил сенатор.
Речь идет о законе, который вступил в силу с 25 июля 2024 г. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.
Шейкин напомнил, что также были приняты меры, ужесточающие требования к обороту сим-карт.
В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон, установивший устанавливается обязанность операторов связи верифицировать сведения об абоненте до начала оказания услуг. Для иностранных граждан была введена обязательная сдача биометрии при покупке сим-карты и запрет на заключение договора об оказании услуг связи через интернет. Оператор будет обязан через «Госуслуги» уведомлять гражданина о зарегистрированных на его имя сим-картах.
Кроме того, было введено ограничение на количество зарегистрированных на физических лиц номеров: для иностранных граждан – не более 10, для россиян – не более 20.
Законодательные меры, осуществляемые в том числе Минцифры, должны улучшить ситуацию, но исключить в полной мере телефонное мошенничество невозможно, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Во-первых, мошенники все равно могут продолжать звонить из-за границы. Во-вторых, по данным Telecom Daily, у нас есть еще более 5 млн серых сим-карт», – напоминает он. Рост или снижение числа киберпреступлений будет зависеть от того, насколько граждане будут подвержены социальной инженерии, а не от ограничения на сим-карты, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.