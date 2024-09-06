Ущерб от IT-преступлений за семь месяцев достиг 91 млрд рублей

В феврале Центробанк сообщал, что за 2023 г. мошенники похитили в РФ у клиентов банков 15,8 млрд руб., что на 11,5% больше, чем годом ранее. По данным ЦБ, в I квартале 2024 г. злоумышленникам удалось похитить у клиентов банков 4,3 млрд руб., что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Размер потерь граждан на 8% превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.