Могли ли советские математики претендовать на нобелевку за нейросети

Хинтон был одним из ученых, разработавших метод обратного распространения ошибки (метод используется для обучения нейронной сети с помощью цепного правила), поясняет директор Института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов. Данный метод был предложен в 1974 г. советским ученым Александром Галушкиным, а в дальнейшем развивался группой американских ученых, в состав которой входил Хинтон. Например, работы Галушкина и Алексея Ивахненко в 1950-70 гг. в области нейронных сетей и восприятия информации были важными шагами в этой области, согласен Бедеров. Но в то время технологии не получили широкого распространения из-за недостатка вычислительных ресурсов и ограниченного доступа к данным.