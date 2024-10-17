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Fplus и «Модуль» разрабатывают российского «убийцу» Nvidia

Новые графические ускорители можно будет использовать для работы с нейросетями, но не для их обучения
Анна Устинова
Кристина Холупова
Ключевой проблемой для российского рынка ИИ-серверов стали трудности с доступом к GPU американской Nvidia/ AFP

Российский производитель электроники Fplus в 2025 г. начнет выпуск серверов с отечественными нейроускорителями от компании НТЦ «Модуль». Это рассказал «Ведомостям» представитель Fplus и подтвердил представитель НТЦ «Модуль». В следующем году Fplus планирует выпустить около 100 серверов с картой «Модуля», а в 2026–2027 гг. собирается выйти на тысячи устройств, поделился планами представитель компании. По словам собеседника, серверы Fplus с GPU-картой можно использовать для исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений, но не для обучения искусственного интеллекта (ИИ).

GPU (graphics processing unit – графический процессор) – отдельное устройство в составе компьютера или игровой приставки, которое эффективнее обрабатывает и отображает компьютерную графику по сравнению со стандартными центральными процессорами (CPU – central processor unit). Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трехмерной графики, для обучения или исполнения нейросетей и обработки больших объемов информации. Крупнейшие производители таких процессоров в мире – американские Nvidia и AMD.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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