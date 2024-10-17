Fplus и «Модуль» разрабатывают российского «убийцу» Nvidia

Fplus и «Модуль» разрабатывают российского «убийцу» NvidiaНовые графические ускорители можно будет использовать для работы с нейросетями, но не для их обучения
Российский производитель электроники Fplus в 2025 г. начнет выпуск серверов с отечественными нейроускорителями от компании НТЦ «Модуль». Это рассказал «Ведомостям» представитель Fplus и подтвердил представитель НТЦ «Модуль». В следующем году Fplus планирует выпустить около 100 серверов с картой «Модуля», а в 2026–2027 гг. собирается выйти на тысячи устройств, поделился планами представитель компании. По словам собеседника, серверы Fplus с GPU-картой можно использовать для исполнения алгоритмов нейронных сетей, а также обработки сигналов и изображений, но не для обучения искусственного интеллекта (ИИ).
GPU (graphics processing unit – графический процессор) – отдельное устройство в составе компьютера или игровой приставки, которое эффективнее обрабатывает и отображает компьютерную графику по сравнению со стандартными центральными процессорами (CPU – central processor unit). Графический процессор в современных видеоадаптерах применяется в качестве ускорителя трехмерной графики, для обучения или исполнения нейросетей и обработки больших объемов информации. Крупнейшие производители таких процессоров в мире – американские Nvidia и AMD.