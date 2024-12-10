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/ Технологии

В России появится еще один производитель компьютерных мышек и клавиатур

Сейчас отечественной продукции в этих категориях не хватает
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
На российском рынке мышей может поместиться три-четыре местных производителя
На российском рынке мышей может поместиться три-четыре местных производителя / Максим Стулов / Ведомости

Еще одна компания – ABR Technology – планирует запустить в России производство мышек и клавиатур, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к различным разработчикам. В ближайшее время ABR Technology рассчитывает включить свои устройства в реестр отечественной продукции Минпромторга, рассказывают собеседники. Пока в реестре присутствует только один производитель мышек и клавиатур – «Бештау» – и еще Nitrinonet, которая производит в России только клавиатуры.

ABR Technology рассчитывает продавать свои решения не только в регулируемом секторе, но и в рознице. Компания планирует начать реализацию компьютерной периферии на Wildberries в I квартале 2025 г., рассказал представитель маркетплейса. «Ведомости» направили запрос в ABR Technology.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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