В России появится еще один производитель компьютерных мышек и клавиатур

В России появится еще один производитель компьютерных мышек и клавиатурСейчас отечественной продукции в этих категориях не хватает
Еще одна компания – ABR Technology – планирует запустить в России производство мышек и клавиатур, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к различным разработчикам. В ближайшее время ABR Technology рассчитывает включить свои устройства в реестр отечественной продукции Минпромторга, рассказывают собеседники. Пока в реестре присутствует только один производитель мышек и клавиатур – «Бештау» – и еще Nitrinonet, которая производит в России только клавиатуры.
ABR Technology рассчитывает продавать свои решения не только в регулируемом секторе, но и в рознице. Компания планирует начать реализацию компьютерной периферии на Wildberries в I квартале 2025 г., рассказал представитель маркетплейса. «Ведомости» направили запрос в ABR Technology.
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