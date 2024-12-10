В России появится еще один производитель компьютерных мышек и клавиатур

Еще одна компания – ABR Technology – планирует запустить в России производство мышек и клавиатур, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к различным разработчикам. В ближайшее время ABR Technology рассчитывает включить свои устройства в реестр отечественной продукции Минпромторга, рассказывают собеседники. Пока в реестре присутствует только один производитель мышек и клавиатур – «Бештау» – и еще Nitrinonet, которая производит в России только клавиатуры.